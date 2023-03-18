Dondurmacılar güneşli günleri bekliyor

ESKİŞEHİR (İHA) – Sıcak havalar sebebi ile dondurma satışına erken başlayan esnaf, yağışlar ve sıcaklığın düşmesi ile yavaşlayan satışları için güneşli havanın yeniden gelmesini bekliyor

Eskişehir’de güneşli havalarda dondurmacıların tezgâhlarında yer alan dondurmalar son günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle esnafın elinde kaldı. Vatandaşlar, sıcak havalarda dondurma tezgâhlarına koşarken, soğuk ve yağışlı havanın etkisini göstermesi bu tatlı yiyeceği pek de tercih etmiyor. Eskişehir’in en işlek caddelerinden olan Hamamyolu’nda bulunan dondurma dükkânı işletmecileri şimdilik dondurma satışlarının düşük olduğunu, ancak güneşli günlerde bu durumu telafi edeceklerini belirtti.

“Eskişehir halkı dondurmayı seven halk”

Hamamyolu’nda bulunan pastane çalışanlarından Gani Karakaş, havaların henüz tam olarak ısınmadığını belirterek, “Soğuk havalarda dondurma satışımız düşen. Ancak hava ısınıp güneş açtığı zaman Eskişehir halkı dondurmayı sever ve çok tercih eder. Bu günlerde işler düşük. Mart ayı sonu ve nisan ayının 23’ü gelmeden havalar ısındı diyemeyiz. Cemreler düştü, fakat 23 Nisandan sonra havaların sıcak olmasını bekliyoruz. 23 Nisan’a kadar Eskişehir’de insanlar üzerinden ceket, mont çıkarmaz” dedi.

“Satışlarımızın devam edeceğini umuyorum"

Önümüzdeki günlerde satışlardan umutlu olduğunu aktaran Karakaş, “Her zaman satışlarla ilgili beklentimiz oluyor. Bazen olumlu, bazen olumsuz. Beklediğimiz satışları bulamayınca şükredip bekliyoruz, sabrediyoruz. İlerleyen günlerde satışların geçtiğimiz seneye oranla aynı seyredeceğine inanıyorum. Biz sadece zarar etmemek adına dondurma fiyatlarında iyileştirme yaptık. Satışlarımızın devam edeceğini umuyorum” ifadelerini kullandı.