DKMP’dan yavru Kızıl geyikler konuda önemli uyarı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü (DKMP) yavrulama döneminde yeni doğmuş Kızıl geyiklere nasıl davranılması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü kızıl geyiklerin yavrulama dönemi ile ilgili vatandaşlara birtakım hususlarda uyarılarda bulundu. Bu dönemde yavru geyiklerin yaralı olmadıkça kurtarılmaya ihtiyaçlarının olmadığının altını çizen DKMP, anne Kızıl geyiğin yavrusunu doğurduğunu ve otlamaya gittiğini belirtti. Yavruların genellikle çalıların altında birkaç saat onları beklediğini ve daha sonra annelerinin gelip onları beslediğinin altını çizen yetkililer, yavrular aktif olarak hareket edebildiğinde anne geyiğin onu yanında götüreceği bilgisini verdi. Böyle bir yavru ile karşılaşmanın yaban hayatta gayet normal olduğunu da ifade eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü, yavruya dokunulmaması ve eve götürülmemesi yönünde de uyardı. Bilgilendirmede ayrıca, “Yaralı yaban hayvanı bildirimlerini müdahale etmeden 112 numaralı hatta bildirelim” ibareleri yer aldı.