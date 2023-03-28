Diş hekimliğinde yapay zekâ uygulamaları

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Elif Bilgir, Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan ESOGÜ Gündem programında diş hekimliğindeki yapay zekâ uygulamalarını anlattı.

ESOGÜ bünyesinde geliştirdikleri web tabanlı yazılımları hakkında bilgi veren Doç. Dr. Bilgir, iki boyutlu raporlama modülü ile eğitim ve etiket modülünün satışa hazır hale geldiğini söyleyerek şöyle konuştu:

“Geliştirdiğimiz etiketleme modülü güvenilir tanı rehberliği sağlama, klinik tanıda yardımcı olma, radyologların iş yükünü azaltma, hastalar ile sağlayıcılar açısından zamandan tasarruf etme gibi klinik faydalar barındırmaktadır. Hem yurt içi hem de yurt dışındaki akademisyenler sistemimizde etiketleme yapabilmektedir. Akademik çıktılar sayesinde yaklaşık 350 bin grafide 3 milyon gibi bir etiket sayısına ulaşılmıştır. Tüm bu şartlar hızlı ve güvenilir sonuçlar elde etmemizi sağlamaktadır. Geldiğimiz noktada yapay zekâ modellerimiz küresel ölçekte başarılı bir noktaya ulaşmıştır. Özellikle tıbbi kaynakların dengesiz dağılımı göz önünde bulundurulduğunda radyolog bulunmayan merkezlerde yapay zekâ tabanlı sistemler engelleri azaltmaya katkıda bulunabilir, bulunacaktır.”