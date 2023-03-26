Depremde yitirilenler Dünya Saati’nde anıldı

Bu yıl deprem felaketinde yaşamını yitirenler için gerçekleştirilen “Dünya Saati” etkinliği çerçevesinde Tepebaşı Belediyesi binasının ışıkları 1 saatliğine kapatıldı.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) iklim krizine dikkat çekmek için sürdürdüğü “Dünya Saati” etkinliğine Tepebaşı Belediyesi bu yıl da destek oldu. İklim değişikliği sorununa dikkat çekmek için “Dünya Saati’nde Kayıplarımızı Anıyoruz” sloganı ve #Yeşilİyileşme çağrısı ile 25 Mart Cumartesi akşamı saat 20.30’da gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası’nın aydınlatmaları bir saat süreyle kapatıldı.

İklim için, bilinçli bir Tepebaşı inşa etmek için başlatılan Tepebaşı İklim Sözcüleri programının gönüllüleri de Dünya Saati etkinliği için bir araya gelerek açıklama yaptı. Açıklamada, “Dünya Saati kampanyasına iklim değişikliğine dur demek için katılıyoruz. Saat zamanı ölçmeye yarayan alettir, iki zaman arasındaki farktır. Zaman o kadar hızlı geçiyor ki buna rağmen algılamamızda ve davranış biçimimizde farklılık olabiliyor. İşte biz bu farklılığı dünyaya bakış açımızla, anlam vermemizle değişim oluşturabilir ve bu algıyı eyleme dönüştürerek dönüşümünü sağlayabiliriz. Çalışmalarımız insanlığı, doğayla uyum içinde bir geleceğe hazırlamaktır. Biz de Tepebaşı İklim Sözcüleri olarak iklim değişikliğine ‘dur’ diyoruz. Bu sene depremde yitirdiğimiz kayıplarımızı anıyor, zarar gören bölgelerimizden başlayarak doğa ile uyumlu bir gelecek kurma çağrısı yapıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan kentte faaliyet gösteren bazı oteller de etkinliğe katılım gösterdi. Küreseliz Sürdürülebilir İşletmeler Projesi’nin turizm sektörü kategorisinde yer alan oteller Dünya Saati etkinliğine katılarak, 1 saat süre ile ışıklarını kapattı.