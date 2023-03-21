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DAK ekibi Gelibolu’da şehitleri andı
Eskişehir Dorlion Arama Kurtarma Derneği (DAK), Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108’inci yılı çerçevesinde tarihi Gelibolu Yarımadası’nda şehitleri andı.
ESKİŞEHİR 21.03.2023, 12:48
Eskişehir Dorlion Arama Kurtarma Derneği (DAK), Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108’inci yılı çerçevesinde tarihi Gelibolu Yarımadası’nda şehitleri andı.
Dorlion Arama Kurtarma Derneği (DAK), Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108’ini yılı çerçevesinde Gelibolu’ya bir gezi düzenledi. Anzak Koyu’ndan başlayarak 57’inci Alay Şehitliği’nde sona eren gezide, Çanakkale Deniz Savaşları’nda hayatını kaybeden şehitler anıldı. Gezi sırasında saygı yürüyüşü düzenleyen DAK ekibi şehitlere minnet ve şükranlarını sundu.