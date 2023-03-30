Bu iki fotoğrafın arasında sadece birkaç dakika var

Eskişehir’de öğle saatlerinde aniden bastıran kar yağışının birkaç dakika sonra yerini güneşli havaya bırakması vatandaşları şaşırttı.

Eskişehir’de hava sıcaklığının 10 ila 15 derece arasında düşmesiyle birlikte kentte ara ara kar yağışı etkili oldu. Öğleden sonra aniden bastıran ve yaklaşık 10 dakika süren yoğun kar yağışının ardından güneş açtı. Kar yağışının dakikalar içinde yerini güneşli havaya bırakması ise vatandaşları şaşırttı.