Bipolar bozukluğu yaşayan kişilerin yaşam alanları ve sosyal çevreleri kısıtlanıyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Çınar Yenilmez, bipolar bozukluğu yaşayan kişilerin çeşitli toplumsal haklarını kullanmasının engellendiğini, yaşam alanlarının ve sosyal çevrelerinin kısıtlandığını belirterek, “Bipolar bozukluğu olan hastaların ve yakınlarının yaşam kalitelerine olumlu katkı sağlamak ve damgalamayı engellemek Dünya Bipolar Günü etkinliklerinin temel hedefidir” diye belirtti.

Prof. Dr. Çınar Yenilmez, 30 Mart Dünya Bipolar Günü dolayısıyla bilgilendirici bir açıklama yaptı. Dünya Bipolar Günü’nun bu sene tüm dünyada ve Türkiye’de kendisinin de bipolar bozukluğu olduğu kabul edilen ünlü ressam Vincent Van Gogh’un doğum günü olan 30 Mart’ta kutlanacağını belirten Yenilmez, “Dünya Bipolar Günü’nün amacı hastalık konusunda toplumsal duyarlılığı, bilgiyi ve eğitimi artıracak faaliyetler aracılığı ile tüm dünyada farkındalık oluşturmak ve toplumsal damgalamayı ortadan kaldırmaya yardımcı olmaktır. Bir duygudurum bozukluğu olan bipolar bozukluk (eski ismiyle manik depresif bozukluk) ya da iki uçlu bozukluk; taşkınlık (mani) ya da çökkünlük (depresyon) dönemlerinin yaşandığı, duygusal ve davranışsal iniş çıkışlarla giden, ara dönemlerde hastaların tam bir iyiliğe kavuştuğu bir psikiyatrik bozukluktur. Günümüz şartlarında bipolar bozukluk başarılı bir şekilde tanınmakta ve etkili biçimde tedavi edilebilmektedir. Ancak hastalığın ilk yıllarındaki karışık belirtiler, bozukluğun yineleyici doğası ve değişik zamanlarda farklı hastalık dönemleri ile ortaya çıkması tanı koyma sürecini zorlaştırmakta, uygun tedaviye başlanmasını geciktirebilmektedir. Bu tür zor dönemler hasta, hasta yakını ve ruh sağlığı çalışanları arasında sürekli bir iş birliği sayesinde aşılabilmektedir. Bipolar bozukluğun biyolojik kökenli bir tıbbi sorun olduğu açıkça bilinmesine rağmen tıptaki diğer sağlık sorunlarından farklı olarak hastalığa yönelik damgalama; bu bozukluğu yaşayan kişilerin çeşitli toplumsal haklarını kullanmasını engellemekte, yaşam alanlarını ve sosyal çevrelerini kısıtlamaktadır. Dahası sorunu kabullenmelerini ve sağlık hizmetlerine, erken tanı ve etkili tedavilere erişimlerini geciktirmekte, bipolar bozukluğu olan kişi ve ailelerinde tükenmişliğe neden olmaktadır" diye belirtti.

Yenilmez, bipolar bozukluğu olan hastaların ve yakınlarının yaşam kalitelerine olumlu katkı sağlamak ve damgalamayı engellemenin Dünya Bipolar Günü etkinliklerinin temel hedefi olduğunu anlatarak, "Biz de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim elemanları olarak 30 Mart 2023 Perşembe günü saat 12.30’da Taşbaşı Kültür Merkezi’nde “Uçlardan Dengeye” temasıyla bir toplantı planladık. Faydalı olacağına inandığımız toplantıya tüm halkımızın davetli olduğunu belirterek, sağlıkla yaşamanın mümkün olduğu daha iyi bir gelecek diliyorum.” diye anlattı.