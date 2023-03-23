Başkan Bozkurt’tan vatandaşlara ‘Ramazan’ ziyareti

İnönü ilçesinde Ramazan’ın ilk günü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt esnafı ve vatandaşları ziyaret ederken, pide ikramı ile imsakiye dağıtımı gerçekleştirildi.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Ramazan ayının ilk gününde Belediye Kapalı Pazar Yeri’nde tezgâh açan esnafı ve alışverişe gelen ilçe sakinlerini ziyaret etti. Vatandaşların Ramazan ayını tebrik eden Başkan Bozkurt, bol ve bereketli bir ay geçirmelerini diledi. Bozkurt’un ziyaret programı İnönü Belediye Başkanlığı tarafından hazırlatılan Ramazan pideleri ile ilçe imsak ve iftar saatlerini gösteren imsakiye dağıtılmasıyla sona erdi.