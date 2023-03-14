Balık avı yasağı başlıyor

Eskişehir ve birçok ildeki baraj, gölet ve akarsu gibi iç sularda bazı balık türlerinin avlama yasağı başlıyor.

Sürdürebilirliğin sağlanması ve su ürünleri kaynaklarının korunabilmesi için Marmara, Batı Karadeniz, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinin bazı illerinde 15 Mart tarihi itibarı ile av yasağı başlayacak. Başta sazan balığı olmak üzere, yayın, tatlı su kefali, kadife ve şiraz gibi balık türlerinin avlanılması 15 Mart Çarşamba gününden, 16 Haziran tarihine kadar yasaklanacağı açıklandı. Ayrıca sudak ve tatlı su levreği gibi balıkların da Türkiye genelinde 15 Mart ile 30 Nisan tarihleri arasında avlanılması Amatör Avcılığı Düzenleyen Tebliğlere göre yasak olacağı bilgisi paylaşıldı.

“Kaynaklarımız her geçen gün azalıyor, artık suyu çok ekonomik kullanmalıyız”

Eskişehir Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Takıl, yasak sezonunun başlamasıyla ilgili konuştu. Bu yıl ülke genelinde yaşanan kuraklık sebebiyle su kaynaklarının kullanımına daha çok özen göstermemiz gerektiğini dile getiren Takıl, “Balıklar yavrulama yapabilmek için genelde derinliği az olan kıyı bölgelerini seçerler. Bu dönemlerde suyun yanlış kullanımı sonucunda su seviyesindeki ani düşme ve yükselmeler yeni doğmuş ya da doğacak milyonlarca balığın yok olmasına sebep oluyor ve sonraki yıllar için tehlike oluşturuyor. Özellikle sulama maksatlı gölet ve akarsularda bu sorun daha sık yaşanıyorken, ülke genelindeki kuraklık sebebi ile bu sene daha dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Kaynaklarımız her geçen gün azalıyor, artık suyu çok ekonomik kullanmalıyız. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarımızın da düzenli bir şekilde denetimlerini yaparak, keyfi uygulamaların önüne geçmesi gerekiyor” dedi.

“Yasaklara uyulması konusunun sıkı takipçisi olacağız”

Dernek Başkanı Tamer Takıl avlanma yasağıyla ilgili şuur oluşturma konusunda şu ifadeleri kullandı;

“ESBALDER olarak öncelikle üyelerimiz olmak üzere tüm amatör balıkçılara balık türlerinin korunması, yaşatılması ve şuurlu avcılık için bilgi verme çabası içerisindeyiz. Av yasağı ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon içindeyiz ve yasaklara uyulması konusunun sıkı takipçisi olacağız. Her şeyi kurumlardan beklememek gerekiyor. Bu nedenle, amatör balıkçılarımızdan yasak tarihlerine, balık adet ve boy limitlerine uymalarını, uymayanları ise uyarmalarını bekliyoruz.”