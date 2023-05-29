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AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınav giriş belgeleri yayınlandı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ DÖNEM SONU SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI.

ESKİŞEHİR 29.05.2023, 16:48
AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınav giriş belgeleri yayınlandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınav giriş belgeleri yayınlandı.

Anadolu Üniversitesi’nden yapılan duyuruya göre, 3-4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşecek Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavının giriş belgeleri yayınlandı. Öğrencilerin giriş belgelerine aosogrenci.anadolu.edu.tr internet sitesinden erişim sağlayarak hangi dersin sınavına hangi tarihte katılabilecekleri de belirtildi.

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