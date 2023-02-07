Anadolu Üniversitesi depremzedeler için yardım kampanyası başlattı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi tarafından deprem bölgesindeki mağdur vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyası hakkında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci, “Personelimizin ve vatandaşımızın yardımlarını öğrenci merkezi fuaye alanında topluyoruz” dedi.

Dün sabah ve öğle saatlerinde 2 büyük depremle sarsılan Kahramanmaraş ve çevre illerinde enkaz çalışmaları devam ediyor. Enkazdan 3 binin üzerinde vatandaşımızın cansız bedeni çıkarılırken, 20 binin üzerinde yaralı var. Binlerce vatandaş evsiz kalırken, temel ihtiyaç malzemesi ihtiyacı her geçen dakika artıyor. Türkiye’nin hemen her bölgesinde başlatılan yardım kampanyaları da çığ gibi büyüyor. Dünya ülkelerinin de destekleri bir yandan devam ediyor.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi de deprem bölgesindeki mağdur vatandaşlara temel ihtiyaç malzemeleri gönderebilmek için yardım kampanyası başlattı. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal başkanlığında düzenlenen koordinasyon toplantısı ardından öğrenci merkezi fuaye alanında oluşturulan deprem yardım noktasında, üniversite personellerinin ve vatandaşların yardım malzemeleri toplandı. Dünden bu yana devam eden kampanya için binin üzerinde kişi malzeme getirdi. Sabah 8 ile akşam 8 arası yardımların kabul edildiği öğrenci merkezinde toplanan malzemeler, Eskişehir Valiliği ile yapılan koordinasyon sonucu deprem bölgesine gönderilecek.

“Personelimizin ve vatandaşımızın yardımlarını öğrenci merkezi fuaye alanında topluyoruz”

Depremin ardından Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal başkanlığında düzenlenen koordinasyon toplantısının ardından öğrenci merkezinde deprem yardım noktası oluşturulduğunu belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci, ”Anadolu Üniversitesi olarak bu depremzedelerimiz için neler yapabiliriz değerlendirdik. Öncelikle bir ayni yardım masası oluşturarak hem üniversite personelimizden hem de Eskişehir halkımızdan gelecek olan ayni yardımları valiliğimizin koordinasyonunda dün itibariyle toplamaya başladık. Şu an için bine yakın personelimizin ve vatandaşımızın yardımları öğrenci merkezi fuaye alanında oluşturduğumuz alana ulaşmış durumda. Tabii günlük olarak bu toplanan ayni yardımları yine valiliğimizin koordinasyonunda deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ivedilikle ulaştırmaya çalışacağız” dedi.

“Öğrencilerimize kayıt yenilemede birtakım düzenlemeler ve kolaylıklar yapacağız”

Önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalar sonucu depremden dolayı mağduriyet yaşayan öğrencilere kayıt yenilemede kolaylık sağlanacağını da belirten Rektör Yardımcısı Demirci, şu ifadeleri kullandı:

“Bunun yanı sıra diğer taraftan tabii ki bu süreçte kan ihtiyacı daha da fazla olacağı için bununla ilgili olarak da yine üniversitemizin koordinasyonunda kan bağışı kampanyasını da duyurularımızla başlatmış olduk. Tabii o bölgede yaşayan öğrencilerimiz için yine gerekli kolaylığı sağlamak adına en azından kayıt yenilemeler açısından birtakım düzenlemeler ve kolaylıklar da yapmayı planlıyoruz. Anadolu Üniversitesi olarak bu zor günlerde ülkemizdeki bu acı durumu yaşayan vatandaşlarımıza elimizden geleni yapma gayreti içinde olacağız. Burada sabah 8 ile akşam 8 saatleri arasında yardımları toplamaya devam edeceğiz. Ben tekrar milletimize büyük geçmiş olsun diliyorum. İnşallah bir daha böyle acı olayları yaşamayız.”