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AK Parti’de temayül yoklamaları başladı
14 MAYIS 2023’TE YAPILACAK OLAN GENEL SEÇİM İÇİN ESKİŞEHİR’DE AK PARTİ’DEN MİLLETVEKİLİ ADAYLARININ BELİRLENMESİNDEKİ İLK İŞLEM OLAN TEMAYÜL YOKLAMALARI BAŞLADI.
ESKİŞEHİR 25.03.2023, 15:21
14 Mayıs 2023’te yapılacak olan genel seçim için Eskişehir’de AK Parti’den milletvekili adaylarının belirlenmesindeki ilk işlem olan temayül yoklamaları başladı.
Gökmeydan Spor Salonu’nda düzenlenen temayül toplantısında, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, ilçe yönetimleri ve mahalle başkanlarının içinde bulunduğu yaklaşık bin 300 partili oy kullandı. Dijital ortamda gerçekleşen temayülde partililer, Eskişehir’de AK Parti’den milletvekili aday adayı olan 37 isim arasından seçim yaptılar. Sabah saatlerinde başlayan temayül yoklaması sonucunda milletvekili adaylarının belirlenmesinde ilk aşama tamamlanmış olacak.