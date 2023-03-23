AB meslek eğitim projesi: V.İN.E

Türk-Alman Kardeş-Kentler Federasyonu, Tepebaşı Belediyesi ve Şişli Belediyesi ortaklığındaki eğitim projesinin ilk toplantısı Şişli Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Tepebaşı Belediyesi’nin ortağı olduğu V.İN.E Projesi, özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için kapsayıcı mesleki eğitim ve öğretim fırsatlarını nasıl destekleyebileceklerini, geliştirebileceklerini, iş deneyimlerini, bilgilerini ve en iyi uygulamalarını paylaşacakları teknolojik bir sistemin (My Tool Box-SEN ve BEN HİKAYELERİ) Berlin/Almanya, Tepebaşı/Eskişehir ve Şişli/İstanbul’da uygulanması sürecini içeriyor. Almanya Inclusive Solutions Derneği koordinatörlüğünde Türk-Alman Kardeş-Kentler Federasyonu, Tepebaşı Belediyesi ve Şişli Belediyesi ortaklığında Şubat 2023’te başlayan ve Ekim 2024’te sonuçlanacak olan projenin ilk toplantısı Şişli Belediyesi ev sahipliğinde yapıldı. Projenin ilk toplantısında Şişli Belediyesi engelli çalışmalarını anlatırken Tepebaşı Belediyesi’nden Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu Tepebaşı Belediyesi’nin çalışmalarını ve Engelliler Montaj Atölyeleri’nin çalışmalarını aktardı.

Toplantının ikinci gününde bir araya gelen proje ekipleri, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile Şişli Belediyesi’nin düzenlediği Engelsiz Kariyer Günleri’ni ziyaret etti. Programda Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde eğitim ve istihdamın önemi vurgulandı. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, yazar Özcan Mutlu, Türk-Alman-Kardeşkentler Federasyonu Başkanı ve Inclusive Solutions Derneği yetkilileri Stefan Schenck, Stana Schenck engelli bireylerin ihtiyaçları ve istihdamı üzerine başlattıkları projenin Türk-Alman iş birliğinin güzel bir örneği olduğunu açıkladı.