2 bin 700 çocuk tatilin tadını Tepebaşı’nda çıkarttı

Tepebaşı Belediyesinin çocuklara sömestr hediyesi olarak düzenlediği "Şirinler 2-Şirin Baba Nerde?" ve "3 Haylaz Masalları" adlı tiyatro oyunlarını 2 bin 700 çocuk izledi.

Tepebaşı Belediyesi, çocukların kültürel ve sanatla ilgili etkinliklerle içi içe olmaları için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Yıl boyunca çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleyen Tepebaşı Belediyesi, sömestr tatilinde de çocukları ücretsiz tiyatro gösterimleri ile buluşturdu. Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde sahnelenen "Şirinler 2-Şirin Baba Nerde?" ve "3 Haylaz Masalları" adlı çocuk oyunlarına Eskişehirli çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Üç gün boyunca 6 seans sahnelenen oyunları 2 bin 700 çocuk izledi. Gösterimlerde doyasıya eğlenen çocuklar, sahnelenen oyunların sonunda tiyatro oyuncularıyla bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi. Çocuklarını tiyatroya getiren veliler ise, ücretsiz olarak sahnelenen oyunlardan ötürü Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a teşekkürlerini iletti.

Başkan Ataç da çocuklarla beraber izledi

Öte yandan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da, gösterimlerin ilk gününde sahnelenen "Şirinler 2-Şirin Baba Nerde?" adlı oyunu çocuklarla birlikte izledi. Çocukların eğlencesine ortak olan Başkan Ataç, "Çocuklarımızın sömestr tatillerini, Tepebaşı’nda sahnelenen hem eğlenceli hem de öğretici tiyatro oyunlarıyla geçirmelerinden büyük bir memnuniyet duyuyorum. Tepebaşı Belediyesi, çocuklar için her zaman en güzelini hazırlamaya ve sunmaya devam edecek. Çocuklarımız da Tepebaşı’nda neşeli ve güzel zamanlar geçirmenin tadını çıkartacak. Çocuklarımızla birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum, nice böyle güzel etkinliklerde buluşmak üzere diyorum" ifadelerini kullandı.