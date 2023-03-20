16 ton yem desteği Hataylı üreticilere ulaştı

Tepebaşı Belediyesi tarafından deprem bölgelerindeki hayvan üreticilerine destek olmak amacıyla başlatılan “Bir çuval yem benden” kampanyasında toplanan 16 ton yem Hatay Kırıkhan’a ulaştı. Depremzede üreticiler destekleri için Eskişehir halkına teşekkürlerin iletti.

Tepebaşı Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından bölgeye yardım eli uzatmaya devam ediyor. Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu, Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi iş birliği ile depremden etkilenen küçükbaş ve büyükbaş hayvan üreticileri için başlatılan “Bir çuval yem benden” kampanyasında ayni ve nakdi olarak 15 ton yem bağışlanmış ve Adıyaman Yaylakonak ilçesindeki üreticilere gönderilmişti. Bu kez de 16 ton yem, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde hayvancılık yapan üreticilere ulaştırıldı.

Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu Başkanı Mehmet Kızılinler, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Depremin özellikle insanlar ve hayvanlar kadar hayvancılık üzerinde de yıkım etkisi oldu. Depremzede üreticilerin yaşadığı sorunların başında yeme ulaşma zorluğu geliyor. Üretici parası olsa da yem bulamıyor. Ayrıca pazarlama noktasında büyük sıkıntılar var. Bu süreçte tarım ve hayvancılığın desteklenmesi çok önemli. Yem konusundaki yetersizlikten hareket ile başlattığımız kampanya çok değerliydi. Doğru noktalardaki ihtiyaç sahibi üreticilere ulaştırılması da çok önemliydi, bunu sağladığımız için mutluyuz. Her bir çuval yemin ihtiyaç sahibine gittiğinden emin olduk. EAL Mezunları Derneği de kampanyamıza katkı sağladı, teşekkür ediyoruz. Üreticiler de Tepebaşı halkına gösterdiği duyarlılıktan dolayı selam ve dualarını iletti” dedi.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Levent Özbunar ise “Oda olarak özellikle ülkemizdeki hayvancılığın sıkıntılar yaşadığı bir dönemde 11 ilimizde yaşanan deprem felaketi ile birlikte o illerde hayvanlarımızda da can kayıpları yaşandı. Beraberinde barınma ve tabii ki yem ihtiyacı karşılanmasında sıkıntılar yaşandı, yaşanmaya devam ediyor. Tepebaşı Belediyemize, Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu’na ve tabii ki üyelerimize verilen destekler için çok teşekkür ediyoruz. Bir çuval yemin çok değerli olduğu deprem bölgelerimize bir nebze katkı sunmaya çalıştık. Emeği geçen herkese teşekkürler” diye konuştu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da “Tepebaşı ve Eskişehir sakinleri yine ne kadar yardımsever bir topluluk olduğunu ortaya koydu. Üretimin önemini çok iyi anladığımız bu zamanlarda, üreticilerimize destek olmamız da çok kıymetli. Yaralarımızın sarılması için duyarlılık gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.

Toplam 31 ton yem bölge üreticilerine teslim edilirken, Adıyamanlı ve Hataylı üreticiler de Tepebaşı Belediyesi’ne ve Eskişehirlilere destekleri için teşekkürlerini iletti. Üreticiler, yaşanan depremler nedeniyle hayvancılığın olumsuz etkilenmemesi adına yapılan yem desteğinin çok değerli olduğunu kaydetti. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de “Bir çuval yem benden” kampanyasının sona erdiğini belirterek kampanyaya destek olan vatandaşlara teşekkür etti.