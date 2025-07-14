İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Marmara Cezaevi karşısındaki salonda yapılan duruşmada, tutuklu sanık Özer de hazır bulundu. Duruşmayı CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Dilek Kaya İmamoğlu ve çok sayıda partili izledi. Mahkeme heyeti, tanık beyanlarının alınmasının ardından Özer hakkında tahliye kararı verdi.

İddianamede Çarpıcı İddialar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, PKK/KCK terör örgütünün, sözde “demokratik özerklik” hedefi doğrultusunda insan kaynağı ve finansal destek sağlamak amacıyla belediyeler üzerinden faaliyet yürüttüğü ifade edildi.

İddianamede yer alan HTS kayıtlarına göre, 23 Kasım 2023 ile 23 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılan iletişim tespitlerinde 135 ayrı suç unsuruna rastlandığı bildirildi.

Gizli tanık “Hermes”in ifadeleri iddianamede önemli yer tutarken, Özer’in Avrupa yapılanmasında görevli üst düzey örgüt mensubu Cemal Kavak’la görüştüğü ve örgütsel faaliyetler için para temin ettiği öne sürüldü. Gizli tanık, Özer’in Kavak’a yüklü miktarda para teslim ettiğini ve bu paranın kırsal alana gönderilen örgüt mensuplarının ihtiyaçları için kullanıldığını iddia etti.

MASAK Raporuna Yansıyan Detaylar

İddianamede yer alan MASAK raporuna göre, Ahmet Özer’in hesabına, 29 Mart 2024 tarihinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından 1 milyon 289 bin 480 lira yatırıldığı tespit edildi. Raporda, Özer’in terör örgütü üyeliğinden işlem gören kişilerle finansal ilişkileri de detaylandırıldı.

7,5 Yıldan 15 Yıla Kadar Hapis İstemi

Savcılık, Ahmet Özer’in, örgütle süreklilik, yoğunluk ve çeşitlilik arz eden bir ilişki içinde olduğu, bu çerçevede “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçunu işlediği gerekçesiyle 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep ediyor.

Duruşma, tanık beyanlarının alınmasıyla devam ederken, tahliye edilen Özer hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.