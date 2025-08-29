Mobilya sektörüne 2003 yılında kanepe ve koltuk tamiratıyla adım atan İrgali, 2009 yılında kendi işletmesini açarak üretime yöneldi. Merkeze bağlı Nermi Tombul Caddesi’nde bulunan dükkânının bodrum katındaki atölyesinde ahşapları işleyerek şark köşesi ve sedir imalatı yapan İrgali, aynı zamanda mobilya döşeme tamirini de tek başına üstleniyor.

Hazır mobilya satışıyla başladığı girişimcilik yolculuğunu üretimle devam ettirdiğini anlatan İrgali, özellikle yaz aylarında şark köşesi imalatına, kış aylarında ise koltuk ve kanepe yüz değişimine ağırlık veriyor.

Türkiye genelinde mobilya döşeme işletmeciliği yapan 15 kadın girişimciden biri olduğunu belirten İrgali, “Bizim aramızda bir iletişim grubumuz var, işlerimizi paylaşıyor, dayanışma içinde hareket ediyoruz. Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise tek kadın girişimci olarak bu işi sürdürüyorum. Çevre illerden de sipariş alıyorum. Erzurum’dan, Samsun’dan talep geliyor. Hem aile bütçemize katkı sunuyoruz hem de bu sanatın yaşamasını sağlıyoruz” dedi.

İşgücünü tek başına yöneten Sare Kaya İrgali, kadınların girişimcilik konusunda cesur olması gerektiğini vurgularken, azim ve emekle başarının mümkün olduğunu örneğiyle ortaya koyuyor.