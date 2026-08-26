Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, İspanyol futbol kulübü Barcelona'nın akademisinin Lefkoşa'da gerçekleştirmesi planlanan futbol kampının iptaline yönelik girişimlere ilişkin 'Çocukların futbol oynamasını engellemeye yönelik girişimde bulunmayı diplomatik zafer olarak adlandırabilirsiniz. Ancak insani açıdan baktığınızda, bunun tüm insanlar ve insanlık açısından bir hezimet olduğu benim için yeterince açık' dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Lefkoşa'da gerçekleştirilmesi planlanan Barcelona akademisinin kampına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erhürman, 'Bir insan olarak görüşüm çok açık. Ben, herhangi bir Kıbrıslı Türk veya Kıbrıslı Rum gencin, Kıbrıs sorunu dolayısıyla dünyanın başka ülkelerindeki gençlerin sahip olduğu fırsatlardan mahrum kalmasını istemem. Bir Kıbrıslı Rum gencin böyle bir sebeple yaşayacağı üzüntü benim sevincim olamaz. Bir Kıbrıslı Türk gencin bu sebeple yaşayacağı üzüntünün herhangi bir Kıbrıslı Rum'un sevincine dönüşmesini de bir insan olarak kabullenemem' dedi.

Konuya hukukçu kimliğiyle de yaklaşan Tufan Erhürman, KKTC'de gerçekleştirilecek bir organizasyona başka ülkelerden gençlerin, sanatçıların veya kulüplerin katılmasının söz konusu ülkelerin KKTC'yi tanıdığı anlamına gelmeyeceğini vurguladı. KKTC Cumhurbaşkanı, 'Türkiye'de yapılacak herhangi bir organizasyonda Kıbrıslı Rum gençlerin yer almasının Türkiye'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni tanıdığı anlamına gelmeyeceği gibi' ifadelerini kullandı. Bu tür organizasyonların siyasi çerçevede değerlendirilmesini doğru bulmadığını belirten Erhürman, siyasi bir değerlendirme yapılacaksa 2004 sonrasında Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'nin yetkili kurumlarından Kıbrıslı Türkler üzerindeki izolasyonların kaldırılması gerektiği yönünde yapılan açıklamaların hatırlanması gerektiğini kaydetti.

'Öncelikle gençlerin birbirine güvenini sağlamak gerekir'

Kıbrıs'ta güven oluşturulabilmesi için öncelikle gençlerin birbirine güveninin sağlanması gerektiğini ifade eden Tufan Erhürman, müzakere masasındaki ilk günden itibaren gençlerin ve çocukların ortak spor organizasyonlarında bir araya getirilmesini savunduğunu hatırlattı. KKTC Cumhurbaşkanı, 'Festival iptal ettirmeyi, çocukların futbol oynamasını engelleme yönünde girişim yapmayı, benim baktığım yerden asla öyle olmasa da, diplomasiye nereden baktığınıza bağlı olarak 'diplomatik zafer' adıyla anabilirsiniz. Ama insani açıdan baktığınızda, bunun tüm insanlar ve insanlık açısından bir hezimet olduğu benim için yeterince açıktır' dedi.