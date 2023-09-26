Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aliyev'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak geldiği Nahçıvan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'nde baş başa görüşme gerçekleştirdi. İki lider, görüşmenin ardından Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temel atma noktasına görüntülü bağlandı. Boru hattının temelinin atılması ve iki ülke arasında çeşitli alanlarda gerçekleşen anlaşmaların imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenleyen liderler, Nahçıvan Onarım Üretim Askerî Kompleksi Açılış Töreni'ne geçti.

Kurdele keserek açılışı gerçekleştiren liderler, daha sonra askerî kompleksi gezdi.