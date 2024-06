Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti teşkilatları ile video konferans aracılığıyla bayramlaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında muhalefete seslenerek yıkıcı ve provokatif bir dil yerine artık yapıcı, olumlu ve birleştiren bir üslubun hakim olma zamanının geldiğini söyledi. Konuşmasında seçimlerle birlikte oluşan gerilim atmosferinden biran önce uzaklaşılması gerektiğine de vurgu yapan Erdoğan; “Ülkemizin etrafı ateş çemberiyle sarılmışken, sınırımızın ötesinde teröristler yuvalanmışken, Avrupa'sından Amerika'sına dünya büyük bir belirsizlikten geçerken, lüzumsuz tartışmalarla harcayacak tek bir anımız dahi bulunmuyor. Türkiye'nin seçimler sebebiyle oluşan gerilimli atmosferi süratle geride bırakıp, tüm kapasiteyle geleceğe odaklanması gerektiğine inanıyoruz. Ülkeye ve millete hizmet yarışı olan siyasetin, farklı partiler arasında süregiden bir yıpratma savaşı olarak algılanmasının mutlaka önüne geçmeliyiz. Bunun için muhalefetin haksız ithamlarla, iftiralarla, siyasi nezakete sığmayan suçlayıcı ifadelerle siyaset yapma alışkanlığını süratle terk etmesi şarttır. Muhalefet cenahında yıkıcı ve provokatif bir dil yerine artık farklı bir üslubun, yapıcı, olumlu, birleştiren bir tutumun hakim olmasının vakti çoktan gelmiştir. Kurban Bayramı'nın böyle bir iklimin güçlenmesine vesile olmasını diliyoruz” dedi.



Konuşmasını partililerine seslenerek sonlandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında “Sizlerden de siyasi faaliyetlerinizi bu anlayışla yürütmenizi bekliyorum. 81 ilimizde milletimize hizmet için koştururken şunu hiçbir zaman unutmayınız. AK Parti, üye sayısı ve yelpazesi itibarıyla Türkiye'nin en geniş ailesidir. Cumhur İttifakı 85 milyonun birliğinin, dirliğinin ve kardeşliğinin teminatıdır. İttifakımız ne kadar güçlü olursa Türkiye'de o derece güvende olacaktır. Bunun için fitne kazanı kaynatanların oyunlarına kesinlikle gelmeyeceğiz. Partimizin ve ittifakımızın surlarında gedik açılmasına fırsat vermeyeceğiz. Mücadelemizi saflarımızı daha da sıklaştırarak, dayanışmamızı güçlendirerek, birbirimize daha sıkı bir şekilde kenetlenerek yürüteceğiz. AK Parti teşkilatındaki siz dava arkadaşlarıma güveniyorum” ifadelerine yer verdi.

Erdoğan: “Dünya İsrail'in kana susamışlığına karşı tedbir almak zorundadır”

Kurban Bayramı dolayısıyla Muğla’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatları ile gerçekleştirdiği bayramlaşma konuşmasında Gazze’ye dikkat çekerek “Dünya İsrail'in kana susamışlığına karşı tedbir almak ve her gün bir yenisine şahit olduğumuz katliamların önüne derhal set çekmek zorundadır” dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti teşkilatları ile bayramlaştı. Video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstererek, dünyaya İsrail’in katliamına ‘Dur’ demesinin gerektiğini vurguladı. Türk milletinin Kurban Bayramı’nı kutlayarak konuşmasına başlayan Erdoğan; “Kurban Bayramımızı işgal altındaki Filistin topraklarında insanlık adına utanç verici katliamların yaşandığı bir dönemde idrak ediyoruz. Tam 76 yıldır işgal, zulüm ve sistematik katliama maruz kalan Filistin halkı, bir bayramı daha yine buruk geçiriyor. Barışa hasret bir şekilde geçiriyor. Soykırımcı İsrail yönetimi tarafından alçakça şehit edilen 38 bin kardeşimizin acısı, millet ve ümmet olarak hepimizin yüreğini dağlıyor. Sadece müslümanlığımızın değil aynı zamanda insanlığımızın da sınandığı imtihan günlerinden geçmekteyiz. Gazze'deki katliama tepki göstermek kardeşlik görevimizin olması yanı sıra insanlık vazifemizdir. Dünya İsrail'in kana susamışlığına karşı tedbir almak her gün bir yenisine şahit olduğumuz katliamların önüne derhal set çekmek zorundadır” dedi.



“İsrail ile tüm dış ticaretimizi durdurduk”

Uluslararası Adalet Divanı’nda, İsrail aleyhinde açılan soykırım davasına müdahil olmayı kararlaştırdıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Siyasi ömrünü uzatmak için kendi vatandaşları dahil tüm bölgeyi ateşe atan Netanyahu yönetiminin durdurulmasının şart olduğunu her fırsatta söylüyorum. Bu tavrımızı geçen hafta İspanya'da ve G-7 Liderler Zirvesi vesilesiyle ziyaret ettiğimiz İtalya'da muhataplarımıza bir kez daha açıkça ifade ettik. Türkiye olarak bölgemizde kalıcı barışın tesisi ve soykırımın sorumlularının hesap vermesi için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Uluslararası Adalet Divanı’nda, İsrail aleyhinde açılan soykırım davasına müdahil olmayı kararlaştırdık. İsrail yönetimini kalıcı ateşkese zorlamak amacıyla bu ülke ile olan dış ticaret işlemlerimizi tamamen durdurduk. İnsani yardımlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Gazze’ye en fazla yardım malzemesi ulaştıran ülkeyiz. Filistin hükümeti ve Hamas’la diyaloğumuz güçlü bir şekilde devam ediyor. İslam dünyasının yek vücut olarak hareket etmesi için yoğun çaba içerisindeyiz. Filistin devletini tanıyan ülkelerin sayısının daha da artması için çalışıyoruz. Topraklarını savunan, hak ve hürriyetleri uğruna ağır bedeller ödeyen Filistinli kardeşlerimizin direnişlerinin zafere ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu.



“Mazlumların imdadına koşuyoruz”

Türkiye’nin sadece Gazze değil tüm mazlumların imdadına koştuğuna dikkat çeken Erdoğan; “Gazze ile birlikte İslam coğrafyasının diğer köşelerindeki dramlara da sessiz kalmıyoruz. Sudan’da bir yıldan fazladır devam eden kardeş kavgasının sona erdirilmesi için temaslarımız sürüyor. Libya’dan Somali’ye Afganistan’dan Yemen’e nerede bir sıkıntı, istikrarsızlık, trajedi varsa hiçbir ayrım yapmadan mazlumların imdadına koşuyoruz. Büyük bir devlet ve milletin mensupları olarak, inşallah bundan sonra da dimdik durmaya, mazlumun eli, dili, sesi, çığlığı olmaya devam edeceğiz” dedi.