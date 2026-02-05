Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Ege Denizi’nde karasularını 12 mile çıkarma yönündeki açıklamalarına sert tepki gösterdi. Bakanlık, Yunanistan’ın tek taraflı adımlarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, bu açıklamaların Türkiye açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmadığını bildirdi.

MSB açıklamasında, Ege’de adil ve hakkaniyetli bir deniz yetki paylaşımının ancak karşılıklı diyalog ve iyi niyetle mümkün olabileceği belirtilirken, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Mavi Vatan anlayışı doğrultusunda Türkiye’nin hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumaya devam edeceği ifade edildi.

Haftalık bilgilendirme toplantısında ayrıca terörle mücadele, hudut güvenliği, NATO tatbikatları, savunma sanayiindeki yeni envanterler ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelere yer verildi.