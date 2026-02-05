Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, France 2 TV'ye röportaj verdi. 24 Şubat 2022'de Rusya ile başlayan savaşta hayatını kaybeden askerlerin sayısına değinen Zelenskiy, "Ukrayna'da resmi olarak gerek profesyonel gerekse zorunlu askerlik yapanlar olmak üzere savaş alanında hayatını kaybeden asker sayısı 55 bindir" ifadelerini kullandı. Zelenskiy ayrıca çok sayıda askerin de kayıp durumda olduğunu belirtti.

Zelenskiy Şubat 2025'te ABD'li televizyon kanalı NBC'ye verdiği röportajda, savaşta 46 binden fazla Ukraynalı askerin yaşamını yitirdiğini söylemişti.