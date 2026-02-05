ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasında yapılması planlanan görüşmenin yer ve format konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle iptal edildiğine yönelik haberlerin ardından ABD basınına değerlendirmelerde bulundu. Trump, Amerikalı gazeteci Tom Llamas’ın “İran’ın Dini Lideri şu anda endişelenmeli mi?” sorusuna, “Çok endişelenmeli, evet” yanıtını verdi.

Trump’ın açıklamaları, Washington ile Tahran arasındaki gerilimin yeniden tırmandığı bir dönemde gelmesi nedeniyle dikkat çekti. ABD ve İran arasında son dönemde dolaylı temaslar yürütülürken, planlanan görüşmenin gerçekleşmemesi taraflar arasındaki diplomatik sürecin geleceğine dair soru işaretlerini artırdı.

Yetkililerden görüşmenin neden iptal edildiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Trump’ın sert ifadeleri ABD’nin İran’a yönelik tutumunu daha da sertleştirebileceği yönünde yorumlara neden oldu.