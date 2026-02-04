Danıştay Birinci Dairesi, Melih Gökçek ve dönemin belediye bürokratları hakkında, belirli taşınmaz sahiplerine imar planı değişiklikleri aracılığıyla haksız kazanç sağlandığı yönündeki şikâyeti değerlendirdi. Daha önce İçişleri Bakanlığı tarafından verilen “şikâyetin işleme konulmaması” kararı, Danıştay tarafından hukuka uygun bulunmadı.

Kararda, dosyada yer alan bilgi ve belgelerin, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında ön inceleme yapılmasını zorunlu kıldığı vurgulandı. Danıştay, imar planı değişikliklerinin kimlerin talebiyle gerçekleştirildiğinin, süreçte hangi belediye görevlilerinin imzasının bulunduğunun ve yapılan işlemlerin mevzuata uygun olup olmadığının ayrıntılı şekilde araştırılması gerektiğine dikkat çekti.

Danıştay Birinci Dairesi, plan değişikliklerinin bireysel menfaat sağlayıp sağlamadığının tespiti amacıyla İçişleri Bakanlığı’nın “işleme konulmama” kararını oy birliğiyle kaldırdı. Bu doğrultuda dosya, iddiaların kapsamlı biçimde incelenmesi ve ön inceleme raporu hazırlanması için yeniden Bakanlığa sevk edildi.