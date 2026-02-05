CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asrın felaketinin yıl dönümü öncesinde Hatay’da bir dizi temasta bulundu. Programına Defne Belediyesi ziyaretiyle başlayan Özel, ardından 30 araçlık konvoy eşliğinde Antakya’da bulunan deprem mezarlığını ziyaret etti. Mezarlık ziyaretinin ardından Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’nda basın açıklaması yapan Özel, açıklama dönüşünde vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.

Reyhanlı’da toplanan bazı depremzedeler, “Enkazdan daha ağır olan depremden bugüne CHP’nin yokluğudur” ve “Depremde belediyede muhatap bulamazken siz neredeydiniz” yazılı pankartlar açarak CHP liderine tepki gösterdi. Vatandaşlar, sloganlar ve yuhalamalarla protestolarını sürdürdü.

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in deprem kapsamında gerçekleştirdiği Adıyaman programında da vatandaşların ilgisinin düşük olduğu gözlendi. Deprem şehitliği ziyareti ve deprem anıtı temel atma töreninin ardından CHP Adıyaman İl Başkanlığı önünde halka hitap eden Özel’in programına az sayıda kişinin katıldığı görüldü. Vatandaşların ilgi göstermediği halk buluşması dron kamerasıyla görüntülendi.