Timur, ifadesinde kendisine şike ya da maç sonucu manipülasyonuna ilişkin hiçbir soru yöneltilmediğini vurgularken, gayrimenkul satışlarıyla ilgili tüm süreci belgeleriyle anlattı.

Bahis Soruşturmasında Yeni Gelişme

İstanbul merkezli 11 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında aralarında 14 futbolcunun da bulunduğu 29 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda Galatasaray eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Yaklaşık 3 gün süren gözaltı sürecinin ardından şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

“Şike ile İlgili Tek Bir Soru Sorulmadı”

Gazeteci Burak Doğan’ın aktardığı bilgilere göre Erden Timur’un emniyetteki ifadesinde, Galatasaray maçları ya da herhangi bir müsabakanın sonucuna yönelik “şike” iddialarına ilişkin hiçbir soru yöneltilmedi. Timur’a yalnızca görev yaptığı dönemde Türkiye Futbol Federasyonu’na yönelik dile getirdiği “temiz eller” çağrıları soruldu.

Gayrimenkul Satışları Detaylı Şekilde Anlatıldı

Erden Timur, ifadesinde Veysel Şahin isimli şahsın 2014 ve 2015 yıllarında Davutpaşa/Zeytinburnu bölgesindeki Nef13 projesinden toplam 24 daire satın aldığını belirtti. Satışların tamamen standart prosedürlerle, yetkili imzalarla ve taksitli şekilde yapıldığını ifade eden Timur, o dönemde Veysel Şahin hakkında açık kaynaklarda yasa dışı bahis ya da başka bir suç kaydının bulunmadığını vurguladı.

Tapular Bilinçli Olarak Devredilmedi

Timur, 2017 yılında İstanbul Emniyeti tarafından Veysel Şahin hakkında yürütülen adli tahkikatla ilgili sözlü bilgilendirme aldıklarını ve bu nedenle ciddi tazminat riskine rağmen tapu devirlerini gerçekleştirmediklerini söyledi. Söz konusu dairelerin tapularının hâlen devredilmediğini belirten Timur, şirket devri sırasında da bu durumun yeni yönetime bildirildiğini ifade etti.

“Günde 150 Daire Satılan Dönemler Vardı”

İfadesinde şirketin satış hacmine de dikkat çeken Erden Timur, bazı dönemlerde günde 100 ila 150 daire satıldığını, hatta daha zor ekonomik koşullarda bile iki günde 490’dan fazla konut satışı gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu büyüklükteki satışlarda bireysel alıcıların kimliğini şahsen bilmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

“Alıcı Hakkında Araştırma Yükümlülüğümüz Yok”

Timur, şirketlerin konut satışlarında alıcılar hakkında sabıka kaydı sorgulama ya da adli araştırma yapma gibi yasal bir zorunluluğu bulunmadığını da ifadesinde açıkça dile getirdi. Tüm sözleşmeler, noter kayıtları ve mali belgelerin savcılığa avukatları tarafından sunulacağını belirtti.

Soruşturma Süreci Devam Ediyor

Adliyeye sevk edilen şüphelilerle ilgili savcılık işlemleri sürerken, Erden Timur’un ifadesinde spor müsabakalarına müdahale ya da bahis organizasyonuna yönelik herhangi bir bağa dair beyan yer almaması dikkat çekti.