Kripto paralarda son 24 saatin öne çıkan gelişmeleri

Hafta sonu boyunca dar bir fiyat aralığında hareket eden kripto para piyasası, yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Bu artışta, Rusya ile Ukrayna arasında olası bir barış anlaşmasına yönelik beklentilerin zayıflamasıyla petrol fiyatlarının yükselmesi ve değerli metallerde kâr realizasyonlarının hız kazanması öne çıktı. Pazar günü Rusya, Ukrayna’nın Kherson bölgesinde bulunan ve on binlerce kişinin ısınma ihtiyacını karşılayan Naftogaz’a ait kombine ısı ve güç santralini hedef aldı. Saldırı sonucunda kritik altyapıda ciddi hasar meydana geldiği bildirildi. Buna karşılık Ukrayna, Rusya’nın Samara bölgesinde yer alan Syzran petrol rafinerisine saldırı düzenledi. Yetkililer, rafinerideki ana petrol işleme ünitesinin zarar gördüğünü açıkladı. Karşılıklı saldırılar, enerji arzına yönelik riskleri yeniden gündeme taşırken, piyasalarda jeopolitik belirsizliğin sürebileceğine işaret ediyor.

Lider kripto para Bitcoin, yeni haftaya 89.868 dolardan başladı. Bülten yazıldığı sırada Ethereum 3.034 dolardan işlem görürken, XRP 1,90 dolardan, Solana ise 127,76 dolardan fiyatlanıyordu. Geçtiğimiz hafta Bitcoin ETF’leri toplam 782 milyon dolarlık, Ethereum ETF’leri ise 102 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

Analize göre Bitcoin’in 2025’i artıda kapatması için yüzde 6,24 yükselmesi gerekiyor

Bitcoin’in (BTC) yıllık fiyat mumu, BTC’nin yıl başındaki yaklaşık 93.374 dolarlık açılış seviyesinin yüzde 6,24 üzerine çıkamaması halinde 2025’i düşüşle kapatmaya hazırlanıyor.

Puckrin, “Bitcoin’in yılı artıda kapatması için üç günü var. Aksi halde bu, halving sonrası ilk kırmızı kapanış olacak. Yeşil mum için yüzde 6,24’lük bir yükseliş gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu. Bitcoin, ekim ayında 125.000 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ancak kısa süre sonra yaşanan sert piyasa çöküşü, kripto piyasasında genel bir geri çekilmeye yol açtı. BTC, zirvesinden bu yana yaklaşık yüzde 30 değer kaybederek kasım ayında 80.000 dolar civarında yerel bir dip oluşturdu. Bu hareket, Bitcoin’de boğa piyasasının sona erip ermediği ve yeni bir ayı döneminin başlayıp başlamadığı yönündeki tartışmaları artırdı. Analistler, fiyatın 2026’ya kadar toparlanıp toparlanamayacağı konusunda görüş ayrılığı yaşarken, değerlendirmelerde makroekonomik koşullar ve likidite dinamikleri öne çıkıyor.

Bitcoin, kasım ayından bu yana 365 günlük hareketli ortalamasının altında işlem görüyor. Bu seviye, 2023’te başlayan yapısal yükseliş trendinin bozulduğuna işaret ediyor. Düşük faiz oranları, kripto paralar dahil riskli varlıklar için genellikle olumlu bir unsur olarak görülüyor. ABD Merkez Bankası 2025’te üç kez 25 baz puanlık faiz indirimi yaptı. Ancak FED Başkanı Jerome Powell, aralık ayındaki FOMC toplantısında verdiği karmaşık mesajlarla ocak ayında yeni bir faiz indirimi ihtimaline gölge düşürdü. Powell, “Politika için risksiz bir yol yok” ifadesini kullanırken, CME Group’un FedWatch verilerine göre yatırımcıların yalnızca yüzde 18,8’i ocak ayında faiz indirimi bekliyor.

Kaliforniya’daki milyarder vergisi teklifine kripto sektöründen sert tepki

Kaliforniya’da milyarderlerin servetine yüzde 5 oranında vergi getirilmesini öngören teklif, kripto sektöründe güçlü tepkilere yol açtı. Kripto yöneticileri, düzenlemenin girişimcilerin eyaleti terk etmesine ve sermaye çıkışına neden olacağını, ayrıca kamu kaynaklarının verimsiz şekilde kullanılacağını savunuyor.

2026 Milyarder Vergisi Yasası olarak adlandırılan oylama girişimi, SEIU United Healthcare Workers West sendikasına göre, net serveti 1 milyar doların üzerinde olan kişilerden yüzde 5 oranında vergi alınmasını ve elde edilecek gelirin sağlık sistemi ile eyalet destek programlarının finansmanında kullanılmasını öngörüyor. Teklif kapsamında verginin bir bölümü gerçekleşmemiş kazançlar üzerinden hesaplanacağı için bazı milyarderlerin vergi yükümlülüğünü karşılamak amacıyla hisse senedi ya da şirket varlıklarının bir kısmını satması gerekebilir. Verginin tek seferde ya da faizli olarak beş yıl içinde ödenmesi planlanıyor.

Kripto sektörünün önde gelen isimlerinden Hunter Horsley ve Jesse Powell, düzenlemenin milyarderlerin eyaleti terk etmesiyle sonuçlanacağını ve bunun genel ekonomi üzerinde olumsuz etki yaratacağını belirtiyor. Powell, X’te yaptığı paylaşımda, bu adımın “bardağı taşıran son damla” olacağını ve milyarderlerin harcamalarını, yatırımlarını, hayır faaliyetlerini ve istihdamı da beraberlerinde götüreceğini söyledi. Teklifin savunucuları arasında, Kaliforniya 17. Bölge Temsilcisi ve kripto dostu Demokrat Ro Khanna yer alıyor. Khanna, verginin çocuk bakımı, konut ve eğitim alanlarında iyileşme sağlayacağını ve bunun uzun vadede ABD’de inovasyonu destekleyeceğini savunuyor.

Flow’da 3,9 milyon dolarlık saldırı sonrası geri alma gerilimi

Flow blok zinciri, cuma gecesi yaşanan ve yaklaşık 3,9 milyon dolarlık kayba yol açan saldırının ardından ağı saldırı öncesindeki duruma döndürerek yeniden başlatmayı planlıyor. Ancak bu kararın, ekosistemin önemli paydaşlarıyla yeterli koordinasyon sağlanmadan alınması eleştirilere neden oldu.

Flow ağını destekleyen en büyük çapraz zincir köprü sağlayıcılarından deBridge’in kurucu ortağı Alex Smirnov, geri alma kararına ilişkin kendilerine önceden herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını belirtti. Smirnov, bu yaklaşımın saldırganı etkilemeyeceğini, buna karşılık masum kullanıcılar, likidite sağlayıcıları ve ekosistem ortakları için ek riskler doğuracağını ifade etti. Smirnov, FLOW’un işlem gördüğü büyük bir merkezi kripto borsasının da geri alma planından haberdar olmadığını söyledi. Bu durumun, söz konusu süreçte gerçekleşen para yatırma ve çekme işlemlerinin nasıl ele alınacağı konusunda ciddi belirsizlik yarattığını vurguladı.

deBridge ve bir diğer büyük çapraz zincir protokolü LayerZero, işlem geçmişinin geri alınması yerine alternatif bir çözümü savunuyor. Taraflar, güvenlik açığını gideren ve saldırıyla bağlantılı adresleri kara listeye alan bir hard fork’un daha sınırlı ve etkili bir çözüm olacağı görüşünde. Bu yaklaşımın, geçmişte BNB Chain’de yaşanan benzer bir olayda uygulandığı hatırlatıldı. Flow Foundation, ortaklardan gelen geri bildirimlerin değerlendirildiğini ve ağ genelinde uyum sağlanabilmesi için sürecin uzatıldığını açıkladı. Vakıf, tüm paydaşlar arasında mutabakat sağlanmadan ağın yeniden devreye alınmasının veri tutarsızlıklarına ve hizmet aksaklıklarına yol açabileceğini belirtti.

TEKNİK ANALİZ

Bitcoin (BTC)

Bitcoin yeni günde 89.868 dolar seviyesinde işlem görüyor. Hafta sonu 87.232–87.907 aralığında yatay bir seyir izleyen BTC, yeni haftaya alım ağırlıklı bir başlangıç yaparak yeniden 90.000 dolar eşiğine yöneldi. Bu fiyatlama, kısa vadede alıcıların yeniden güç kazandığına işaret ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde 90.000 dolar seviyesi kritik bir direnç konumunda bulunuyor. Bu seviyenin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 90.800 ve 91.500 seviyeleri yeniden gündeme gelebilir. Özellikle 91.500 dolar üzerindeki kapanışlar, fiyatın 92.500–93.500 bandına doğru hareketini destekleyebilir. Aşağı yönlü olası düzeltmelerde 89.200 ve 88.500 seviyeleri ilk destek noktaları olarak izleniyor. Bu bölgelerin altında gerçekleşecek kapanışlar, satış baskısını artırarak fiyatın 87.800 ve 86.800 seviyelerine doğru geri çekilmesine neden olabilir. Genel teknik görünüm, Bitcoin’in kısa vadede 89.000–90.000 bandında yön arayışını sürdürdüğünü, 90.000 dolar üzerinde sağlanacak kalıcılığın ise yukarı yönlü ivmeyi güçlendirebileceğini gösteriyor.

Ethereum (ETH)

Ethereum yeni günde 3.034 dolar seviyesinde işlem görüyor. Hafta sonu 2.927–2.952 aralığında fiyatlanan ETH, 3.000 dolar seviyesinin üzerine güçlü bir şekilde çıkarak kısa vadeli teknik görünümünü belirgin şekilde toparladı. Yukarı yönlü hareketlerde 3.050 ve 3.100 seviyeleri önemli direnç bölgeleri olarak öne çıkıyor. 3.100 dolar üzerinde sağlanacak kapanışlar, fiyatın 3.150–3.200 bandına doğru ivme kazanmasını sağlayabilir. Bu bandın aşılması halinde 3.250 ve 3.320 seviyeleri hedeflenebilir. Geri çekilmelerde 3.000 dolar seviyesi kısa vadede kritik destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin altına sarkılması halinde 2.950 ve 2.900 seviyeleri gündeme gelebilir. 2.900 dolar altında kapanışlar, satış baskısını artırarak fiyatın 2.850 seviyesine doğru geri çekilme riskini beraberinde getirebilir. Genel teknik yapı, Ethereum’un 3.000 dolar üzerinde kaldığı sürece kısa vadede yukarı yönlü eğilimini koruduğuna işaret ediyor.

Ripple (XRP)

XRP yeni günde 1,90 dolar seviyesinde işlem görüyor. Hafta sonu 1,84–1,87 aralığında dalgalanan XRP, yeni haftada sınırlı bir toparlanma sergilemesine rağmen 2,00 dolar seviyesinin altında kalmaya devam ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde 1,95 ve 2,00 seviyeleri güçlü direnç bölgeleri olarak izleniyor. 2,00 dolar üzerinde gerçekleşecek kapanışlar, fiyatın 2,05 ve 2,10 seviyelerine doğru toparlanma potansiyelini artırabilir. 2,10 dolar üzerindeki kalıcılık ise 2,15 dolar seviyesini gündeme taşıyabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1,88 ve 1,85 seviyeleri kısa vadeli destek noktaları olarak öne çıkıyor. 1,85 dolar altına sarkılması halinde satış baskısı artarak fiyatın 1,80 dolar seviyesine doğru geri çekilmesine neden olabilir. Mevcut teknik görünüm, XRP’nin 2,00 dolar seviyesini aşamadığı sürece temkinli ve dalgalı bir seyir izleyebileceğini gösteriyor.