Van’ın Erciş ilçesinde ilk kez ‘Hamsi Festivali’ düzenlendi.

Erciş Kaymakamlığı ve Erciş Belediyesi tarafından organize edilen Hamsi Festivali ile Karadeniz’in lezzeti ve kültürü ilçe halkıyla buluşturulacak. Eski postane yerinde düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde yaklaşık bir ton hamsi pişirilip ekmek arasında vatandaşlara dağıtıldı. Yöresel ürünlerin de sergilendiği festivalde konuşan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, “Karadeniz’in incisi ve vazgeçilmezi hamsi balığımızı Ercişli hemşerilerimize ikram ediyoruz. 1 ton hamsiyi yaklaşık 4 bin kişiye ikram edeceğiz. Bu tür organizasyonlarla vatandaşımızı memnun etmek istiyoruz. İnşallah yakın zamanda Erciş ilçemizi bir kitap fuarıyla da buluşturacağız. Bunun yanında kar yağması halinde bir kardan adam şenliği yapmayı planlıyoruz” dedi.

Festivalde ikram edilen bir ton hamsinin tamamen sponsorların desteğiyle ikram edildiğini belirten Karaloğlu, “4 gün boyunca sürecek hamsi ikramımız, bugün itibariyle başladı. Biz Ercişli, vatandaşlarımızın Erciş halkımızın hizmetindeyiz. Onları mutlu etmek, onların gönüllerine dokunmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz dedi.

Organizatör Akın Göral ise Erciş Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinliğe halkın yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, “Erciş halkı hamsinin tadına bakmak için sıraya girmiş. Böyle etkinlikler inşallah kaymakamımız burada olduğu müddetçe devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise bu tür etkinliklerin güzel olduğunu belirterek Kaymakam Karaloğlu başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.