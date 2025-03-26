Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Elektriğe zam olacak mı?" Sorusuna: "Bakacağız, değerlendireceğiz" cevabını verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik tarifelerinde 1 Nisan itibarıyla değişiklik olup olmayacağına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bayraktar, konuya dair “Bakacağız, değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Alınan bilgilere göre, enerji yönetimi 1 Nisan’dan itibaren geçerli olacak elektrik zammı için hazırlıklarını tamamladı. Bir değişiklik olmazsa, konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 25 oranında zam yapılması bekleniyor.