HABER: ALİ KARABAŞ

Omake, Kalite ve İnovasyonla Endüstriyel Mutfak Çözümleri Sunuyor

Müşteri memnuniyetini öncelikli bir ilke olarak benimseyen Omake, ISO 9001 Kalite Yönetimi, ISO 14001 Çevre Yönetimi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO 50001 Enerji Yönetimi, ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim sistemleriyle etkin bir şekilde çalışıyor.

Omake, müşterilerinin sürdürülebilir büyüme ve gelişmelerine katkı sağlamak için kararlılıkla yoluna devam ederken, global pazarlara sundukları ürünlerle müşterilerinin rekabet gücünü artırırken, tüketicilere lezzetli, sağlıklı ve güvenli gıda ürünleri sunmanın gururunu yaşıyor.

Omake, sektördeki önemli etkinliklerden biri olan HOSTECH By TUSİD Fuarı'nda son ürünlerini sergiledi. 100'den fazla ülkeden 2 binin üzerinde satın almacıyı ağırlayan fuarda, Omake, görücüye çıkardığı ürünlerle katılımcı ve ziyaretçilerden tam not aldı.

Ekovitrin Haber Merkezi'nden Ali karabaş, Öztiryakiler Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tahsin Öztiryaki ve OMAKE Endüstriyel Mutfak A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Atiker ile birlikte...

Fuar sırasında Omake standını ziyaret eden Öztiryakiler Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tahsin Öztiryaki, OMAKE Endüstriyel Mutfak A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Atiker'i başarılarından dolayı tebrik etti ve ürünler hakkında bilgi aldı.

OMAKE Endüstriyel Mutfak A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Atiker, sektörde yeni bir marka olmalarına rağmen önemli başarılar elde ettiklerini ve özellikle ihracat konusunda büyük adımlar attıklarını vurgulayarak, şirketlerinin büyüme ve gelişme yolculuğuna devam ettiğini ifade etti.