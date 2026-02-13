Saat 09.15 itibarıyla gram altın 6.970 TL seviyesinden işlem görüyor. Bu rakam, bir önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 1’lik artış anlamına geliyor. Dün ise gram fiyatı 6.898 TL seviyesinde günü tamamlamıştı.

Çeyrek ve Cumhuriyet Altınında Son Durum

Çeyrek altın: 11.992 TL

Cumhuriyet altını: 47.315 TL

Perakende piyasada küçük yatırımcının en çok tercih ettiği ürünlerde de yukarı yönlü sınırlı bir toparlanma dikkat çekiyor. Ancak fiyatların hâlâ dünkü sert düşüşün gölgesinde olduğu görülüyor.

Ons Altın Cephesinde Neler Oluyor?

Uluslararası piyasalarda ons altın dün 4.878 dolar seviyesine kadar gerileyerek son bir haftanın en düşük noktasını test etti. Bugün ise yüzde 1’e yakın yükselişle 4.960 dolar civarında dengelenme çabasında.

Bu hareketliliğin arkasında ise ABD’den gelen güçlü istihdam verileri bulunuyor. Beklentilerin üzerinde gelen veriler, faiz indirimi umutlarını zayıflatırken altın üzerinde baskı oluşturdu. Piyasalar şimdi gözünü ABD’de açıklanacak enflasyon rakamlarına çevirmiş durumda. Enflasyonun yüksek gelmesi hâlinde faiz indirimi beklentileri daha da ötelenebilir ve bu durum altın fiyatlarında yeni bir baskı dalgası yaratabilir.

İçeride ve Dışarıda Kritik Veri Günü

Bugün hem yurt içinde hem de küresel piyasalarda yoğun bir veri takvimi izlenecek:

Türkiye’de

Ödemeler dengesi verisi

Piyasa katılımcıları anketi

Yurt dışında

ABD enflasyon verisi

Avro Bölgesi büyüme rakamları

Dış ticaret dengesi verileri

Ekonomistlerin beklentilerine göre Türkiye’de cari işlemler hesabının Aralık ayında yaklaşık 5,3 milyar dolar açıkvermesi öngörülüyor. 2025 yılı geneli için tahmin edilen açık ise 23–24 milyar dolar bandında.

Yatırımcı Ne Yapıyor?

Piyasadaki genel tablo, kısa vadede yüksek oynaklığın sürebileceğine işaret ediyor. Altın yatırımcısı bir yandan küresel faiz politikalarını, diğer yandan döviz kurundaki hareketleri izliyor. Uzmanlara göre ons tarafında yön netleşmeden gram altında kalıcı bir trend oluşması zor görünüyor.

Özetle; gram altın sert düşüşün ardından toparlanma sinyali verse de piyasada temkinli hava hâkim. Günün geri kalanında açıklanacak veriler, fiyatların yönünü belirleyecek ana unsur olacak.