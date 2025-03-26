Bayram İkramlıklarına Büyük İlgi

Bayram ziyaretlerinin vazgeçilmezi olan şeker ve çikolatalar, Eminönü’ndeki tezgahlarda yerini aldı. Fiyatlar marka ve kaliteye göre değişiklik gösterse de ortalama 200-300 TL arasında seyrediyor. Bazı esnaflar, geçtiğimiz yıla kıyasla fiyatlarda küçük düşüşler yaşandığını ifade etti.

Eminönü’nde şeker ve çikolata satışı yapan esnaflardan Muhittin Tan, bayram alışverişinin yoğunlaştığını belirterek şunları söyledi:

"Bayram coşkusu Eminönü’nde hissedilmeye başladı. Şeker ve çikolatalar raflardaki yerini aldı. Bayramlarda misafirlere ikram edilmesi gelenek olduğu için talep oldukça yüksek. Geçen yıl şeker fiyatları 280 TL civarındaydı, bu yıl 250 TL’den satıyoruz. Son birkaç gündür satışlarımızda ciddi bir artış var."

Vatandaşlar Fiyatlardan Memnun

Alışveriş için Anadolu Yakası’ndan Eminönü’ne gelen İbrahim Yazgan, Ramazan ayının manevi atmosferini burada daha yoğun hissettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Eminönü, Ramazan ayının ruhunu yansıtan bir yer. Bayram öncesi alışveriş yapmak için buraya geldim. Hem fiyatlar daha uygun hem de aradığım her ürünü bulabiliyorum. Peynir, lokum ve şeker aldım. Bayramda gelen çocuklara şeker ve harçlık vermek bizim geleneklerimizden biri."

Bir başka vatandaş ise bayram sofralarına şeker ve baklava eklemeyi ihmal etmediğini dile getirdi:

"Bayram misafirlerine ikram etmek için baklava ve şeker aldım. Fiyatlar yüksek ama bayramın tadını çıkarmak için alışverişimizi yapıyoruz."

Eminönü’nde bayram telaşı devam ederken, esnaflar son günlerde alışverişin daha da hızlanacağını ve en büyük yoğunluğun bayram arifesinde yaşanacağını belirtiyor.