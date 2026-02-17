Yeni düzenlemeyle birlikte abonelik bağlantı bedelinde taksit sayısı artırılırken, sosyal destek kapsamındaki vatandaşlara güvence bedeli muafiyeti getirildi. Faturalandırma ve bilgilendirme süreçleri de daha şeffaf hale getirildi.

Bağlantı Bedelinde 6 Aya Kadar Taksit

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nde kapsamlı değişiklikler kabul edildi. Buna göre, daha önce kredi kartıyla en fazla 3 taksit yapılabilen abone bağlantı bedeli ödemelerinde üst sınır 6 aya çıkarıldı. Böylece tüketicilere ödeme planında daha fazla esneklik sağlanmış oldu.

Sosyal Destek Alanlara Güvence Bedeli Alınmayacak

Yeni düzenleme kapsamında kamu kurumları, ibadethaneler, cemevleri ve Kur’an kurslarının yanı sıra yaşlı aylığı ve çeşitli sosyal yardımlardan yararlanan vatandaşlardan yeni aboneliklerde güvence bedeli tahsil edilmeyecek. Uygulamanın, dar gelirli kesim üzerindeki mali yükü hafifletmesi hedefleniyor.

Faturalandırmada Tüketici Lehine Değişiklik

Yanlış ölçüm ya da kaçak kullanım gibi durumlarda tüketim bedelinin hesaplanmasına ilişkin süreçler netleştirildi. Ayrıca dağıtım şirketinden kaynaklı sebeplerle sayaç okuma süresinin uzaması halinde ortaya çıkan toplu tahakkukların, mevcut uygulamadaki en fazla 2 fatura dönemi yerine en az 4 fatura dönemine yayılarak tahsil edilmesi sağlanacak. Böylece tüketicilerin yüksek tutarlı tek seferlik faturalarla karşılaşmasının önüne geçilecek.

SMS ile Fatura Bildirimi Zorunlu

Düzenlemeyle birlikte tüketicinin talebi doğrultusunda kağıt faturaya ek olarak kısa mesaj (SMS) ve e-posta yoluyla bilgilendirme imkânı getirildi. Fatura tutarı ve son ödeme tarihinin SMS ile bildirilmesi ise zorunlu hale geldi. Ayrıca acil çağrı hizmetlerinin daha profesyonel yapılar tarafından yürütülmesi hedefleniyor.

“Temel Önceliğimiz Tüketicinin Korunması”

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, yapılan değişikliklerin enerji piyasalarında tüketici haklarını güçlendirmeyi amaçladığını belirterek, ödeme süreçlerinde esneklik sağlandığını ve bilgilendirme mekanizmalarının daha şeffaf hale getirildiğini ifade etti. Yılmaz, sosyal destek kapsamındaki vatandaşlara getirilen muafiyetlerin de sosyal devlet anlayışının bir gereği olduğunu vurguladı.

Yeni düzenlemelerin önümüzdeki süreçte doğalgaz abonelik işlemlerinde hem maliyet hem de süreç yönetimi açısından önemli kolaylıklar sağlaması bekleniyor.