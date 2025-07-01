Talepler Net: İnsanca Yaşam, Adil Maaş

Sendikanın temel talebi; artan hayat pahalılığı karşısında emeklilerin satın alma gücünün korunması ve en düşük emekli aylığının asgari geçim standartlarının üzerine çıkarılması. 3 Temmuz tarihi, hem 6 aylık enflasyon farkının belirlenmesi açısından kritik bir gün olurken hem de emeklilerin seslerini duyurmak için stratejik bir gün olarak seçildi.

Bakan Işıkhan'dan Açıklama: “Kısa Süre İçinde Meclis'e Sunulacak”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "3 Temmuz’da TÜFE verisi açıklandığında gerekli hesaplamalar yapılacak, ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda belirlenen rakam çok kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak," dedi. Işıkhan, emekliler için hayırlı bir düzenleme olacağını umduklarını da sözlerine ekledi.

81 İl ve İlçede Eylem Planlandı

Tüm Emeklilerin Sendikası, ülke genelinde 30’dan fazla noktada eş zamanlı olarak basın açıklamaları ve oturma eylemleri düzenleyecek. İstanbul’dan Antalya’ya, Bursa’dan Giresun’a kadar birçok il ve ilçede meydanlar emeklilerin sesiyle yankılanacak.

İşte Eylem Takvimi ve Yerleri (Seçme Noktalar):

İstanbul (Avrupa Yakası) – 3 Temmuz, saat 17.00, Bakırköy Özgürlük Meydanı

İstanbul (Anadolu Yakası) – 3 Temmuz, saat 19.00, Kadıköy Rıhtım Atatürk Anıtı Önü

Ankara – (Henüz açıklanmadı) Türkiye'nin Rekor İhracatına Katkı Sunan Firmalar Ödüllendirildi İçeriği Görüntüle

İzmir – 3 Temmuz, saat 16.30, Konak Metro Çıkışı, İş Bankası Önü

Bursa – 3 Temmuz, saat 17.30, Şehreküstü Meydanı

Antalya – 3 Temmuz, saat 18.00, Attalos Meydanı

Mersin – 3 Temmuz, saat 16.00, Aklan Düğün Salonu Önü, Mezitli

Zonguldak – 3 Temmuz, saat 18.00, Madenci Anıtı

Eskişehir – 3 Temmuz, saat 14.00, Köprübaşı ES ES Tramvay Durağı

Tarsus – 3 Temmuz, saat 19.00, Yarenlik Alanı

Ortaca & Köyceğiz – 3 Temmuz, saat 19.00, Cumhuriyet Meydanları

Bazı eylemler 1 ve 4 Temmuz tarihlerinde de gerçekleştirilecek.

Seferihisar – 1 Temmuz, saat 18.00, yürüyüş ve basın açıklaması.

Malatya ve Hekimhan – 4 Temmuz’da basın açıklamaları düzenlenecek.

Beklentiler Yüksek, Gözler Meclis’te

En düşük emekli aylığına yapılacak olası artışın yanı sıra kök maaşlara yansıyacak düzenlemeler ve ek zam talepleri de gündemde. Sendika, yalnızca günü kurtaran geçici artışlar değil, kalıcı iyileştirmeler istiyor.

Tüm Emeklilerin Sendikası’nın bu ülke genelinde organize ettiği eylemler, emekli haklarının yeniden gündeme taşınmasında önemli bir adım olacak. 3 Temmuz, emekliler için sadece bir enflasyon verisi günü değil, aynı zamanda insanca yaşam için mücadelenin de simgesi haline gelmeye aday.