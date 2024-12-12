Tesla ve SpaceX’in Büyük Katkısı

Tesla Inc. hisseleri, Çarşamba günü tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak Musk'ın servetini 447 milyar dolara çıkardı. Ayrıca, SpaceX’in hisse satışları sayesinde Musk’ın net serveti bir günde tam 62,8 milyar dolar arttı. Bu artış, Bloomberg’in listesine göre tarihteki en büyük günlük servet artışı oldu.

Dünyanın En Zenginleri Tarihi Seviyelere Ulaştı

Musk'ın yükselişi, dünyanın en zengin 500 kişisinin toplam servetinin ilk kez 10 trilyon doları aşmasına katkı sağladı. Dünya Bankası verilerine göre, bu rakam Almanya, Japonya ve Avustralya'nın toplam gayri safi yurtiçi hasılasına eş değer.

2024’te Servetine 218 Milyar Dolar Ekledi

2024 yılı Musk için adeta bir servet yılı oldu. Yıl başından bu yana net servetini 218 milyar dolar artıran Musk, Tesla hisselerindeki yüzde 71’lik değer artışından büyük ölçüde faydalandı. Tesla hisseleri Çarşamba gününü 424,77 dolardan kapatarak şirketin piyasa değerini de yeni zirvelere taşıdı.

Musk’ın Liderliği Tartışılmaz

Elon Musk’ın serveti, teknoloji ve otomotiv sektöründeki öncü rolünün bir kez daha altını çizdi. SpaceX'in ticari uzay yolculuğu projeleri ve Tesla'nın elektrikli araç piyasasındaki liderliği, Musk’ın servetini artırmada kritik bir rol oynuyor. Bu gelişmeler, Musk’ın iş dünyasındaki etkisini ve gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

Elon Musk, tarihi servet artışıyla sadece ekonomi dünyasında değil, küresel sahnede de adından sıkça söz ettiriyor. Gözler, onun bir sonraki büyük adımında.