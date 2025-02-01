Düzenlemenin Amacı Nedir?

Mevcut sistemde, elektrik tüketimi için sağlanan destekler, ihtiyaç sahibi olmayan yüksek gelirli kesimlere de yansıyordu. Yeni düzenleme, desteklerin sadece ihtiyaç sahibi olan abonelere verilmesini hedefliyor. Bu kapsamda, aylık elektrik tüketimi 417 kilovatsaat ve üzeri olan aboneler destekleme kapsamından çıkarılacak. Bu durum, toplam abonelerin yaklaşık %3'ünü (1,2 milyon abone) etkileyecek.

Kimler Destek Alamayacak?

Aylık elektrik tüketimi 417 kilovatsaat ve üzeri olan aboneler destek alamayacak.

Türkiye'deki ortalama elektrik tüketimi aylık 200 kilovatsaat olduğu için, bu düzenleme ortalama tüketimin iki katından fazla elektrik kullanan aboneleri kapsıyor.

Faturalara Etkisi Ne Olacak?

Aylık 417 kilovatsaat tüketimi olan aboneler: Mevcut fatura sı 1.047 TL olan bir abonenin faturası, yeni düzenleme ile 2.016 TL olacak. Bu, %93'lük bir artış anlamına geliyor.

Aylık 600 kilovatsaat tüketimi olan aboneler: Mevcut faturası 1.616 TL olan bir abonenin faturası, 2.903 TL olacak. Bu, %80'lik bir artış demek. Bakan Bolat: “Bavulları hazırlayalım, önümüzdeki ay Libya seferine çıkacağız”

Aylık 1.000 kilovatsaat tüketimi olan aboneler: Mevcut faturası 2.860 TL olan bir abonenin faturası, 4.839 TL olacak. Bu, %69'luk bir artış anlamına geliyor.

Faturalara Ne Zaman Yansıyacak?

Bu düzenleme, 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren yapılacak elektrik tüketimleri için geçerli olacak. Dolayısıyla, büyük ölçüde 1 Mart 2023 tarihinden itibaren gelecek faturalara yansıyacak. Bazı abonelerin faturaları 16-17 Şubat gibi erken tarihlerde gelebildiği için, bu aboneler de söz konusu tarihlerdeki faturalarında değişikliği görecek.

Doğalgaz Faturalarına Etkisi Var mı?

Doğalgaz faturaları için de benzer bir düzenleme planlanıyor, ancak bu kış (mart sonuna kadar) doğalgaz fiyatlarında bir değişiklik olmayacak. Doğalgaz fiyatlarına nisan ayına kadar zam gelmeyecek. Doğalgazda destekleme modeli üzerine yapılan çalışmalar ise yılsonuna doğru tamamlanacak. İl bazlı farklılıklar göz önünde bulundurularak, Erzurum gibi soğuk illerle Antalya gibi ılıman illerdeki aboneler farklı şekilde etkilenecek.

Sonuç Olarak:

Elektrik faturalarında 1 Şubat 2023 itibarıyla yeni bir düzenleme yürürlüğe giriyor.

1,2 milyon abone bu düzenlemeden etkilenecek.

Faturalarda %69 ile %93 arasında artış bekleniyor.

Doğalgaz fiyatlarına ise nisan ayına kadar zam gelmeyecek.