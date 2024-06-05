TBB başkanlığı için CHP’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve AK Parti’den Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç aday oldu.

TBB Meclisi, birliğin yeni yönetimini belirlemek üzere Ankara Meyra Palace Otel’de toplandı. Türkiye’nin dört bir yanından belediye başkanlarının katıldığı seçimler öncesinde divan başkanlığını en yaşlı üye sıfatıyla Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk yürüttü.

Kayyım gerginliği

Türk, açılış konuşmasında kayyım atamalarını kınadı, bunun üzerine salonda bulunan bazı belediye başkanları tepki gösterdi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın ayağa kalkarak “Biz kınamıyoruz” diye bağırdı. Karşılıklı laf atmaların başlaması üzerine Türk konuşmasına bir süre ara verdi.

Tartışmanın ardından birliğin 2023 yılı faaliyet raporu görüşüldü. 2023 yılı bütçe kesin hesabının da görüşülmesinin ardından birlik başkanlığına aday olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in başkanlık divanı ve encümen üyelerinden oluşan listesi katip üyelerce okundu.

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ ESKİ BAŞKANLARI KİMLER?

№ Başkan Görev Başlangıcı Görev Bitişi 1 Aytaç Durak 28 Eylül 2005 28 Mayıs 2009 2 Kadir Topbaş 28 Mayıs 2009 22 Eylül 2017 3 Tahir Akyürek 22 Eylül 2017 26 Nisan 2018 4 Fatma Şahin 26 Nisan 2018 31 Mayıs 2023 5 Yücel Yılmaz 31 Mayıs 2023 1 Haziran 2024 6 Ekrem İmamoğlu 5 Haziran 2024 Görevde

İmamoğlu’nun encümen listesi

İmamoğlu’nun encümen listesinde DEM Parti, İYİ Parti ve Yeniden Refah’tan isimler yer aldı.

TBB Başkanı İmamoğlu oldu

TBB başkanlığına 515 oyla CHP’nin adayı İmamoğlu seçildi.

AK Parti’nin adayı Genç ise 250 oy aldı.