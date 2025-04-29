Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Mart ayında 100,8 olan endeks, Nisan ayında yüzde 4,2 azalarak 96,6 seviyesine geriledi. Bu düşüş, ekonomiye duyulan genel güvenin azaldığına işaret ederken, tüm ana sektörlerde de güven kaybı yaşandığı görüldü.

Nisan ayında ekonomik güveni oluşturan alt endekslerde de dikkat çeken düşüşler yaşandı. Tüketici güven endeksi, yüzde 2,3’lük azalışla 83,9 seviyesine geriledi. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi ise yine yüzde 2,3 oranında düşerek 100,8 değerini aldı. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 4,3’lük kayıpla 109,5’e, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 azalarak 110,6’ya düştü. İnşaat sektörü güven endeksi ise en fazla düşüş gösteren alan oldu; yüzde 4,2’lik gerilemeyle 85,1 seviyesine indi.

Ekonomik güven endeksindeki bu genel gerileme, hem üretici hem tüketici tarafında temkinli bir beklentiye işaret ediyor. Özellikle hizmet ve inşaat sektörlerinde gözlenen belirgin düşüşler, sektörel bazda da güven kaybının arttığını ortaya koyuyor.

Ekonomistler, önümüzdeki aylarda ekonomik güvenin yeniden toparlanabilmesi için makroekonomik istikrarın güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Ekonomik güven endeksi, 100’ün üzerinde değer aldığında iyimserliği, 100’ün altında kaldığında ise kötümserliği ifade ediyor.