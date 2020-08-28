banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Goldman Sachs, yolsuzluk skandalı için Malezya'ya 2,5 milyar dolar ödedi
Goldman Sachs, yolsuzluk skandalı için Malezya'ya 2,5 milyar dolar ödedi
Bu markette her şey ücretsiz
Bu markette her şey ücretsiz
30 Ağustos’ta bu yollara dikkat
30 Ağustos’ta bu yollara dikkat
İstanbul Valiliğinden sıcak hava uyarısı
İstanbul Valiliğinden sıcak hava uyarısı

Merkez Bankası faizi fiilen çift haneye yükseltti

Politika faizini yüzde 8,25'te sabit bırakan Merkez Bankası, örtülü faiz artışına devam ediyor. 16 Temmuz'da yüzde 7,34'e kadar gerileyen Merkez'in fonlama faizi, dün yüzde 10 ile çift haneye yükseldi. Faiz en son 19 Mart'ta çift hanedeydi. Banka, piyasaya verdiği TL'nin maliyetini artırıp ve miktarını azaltıp kurdaki artışı frenlemeyi hedefliyor. Fonlama faiziyle birlikte vatandaşın ve işletmelerin kullandığı kredilerin faizleri de yukarı doğru gidiyor. İhtiyaç kredisinde yıllık ortalama faiz, 20 günde yüzde 11,48'den yüzde 17,74'e yükseldi.

Ekonomi 28.08.2020, 12:19 28.08.2020, 12:24
2
Merkez Bankası faizi fiilen çift haneye yükseltti

TL’deki değer kaybının ve enflasyon beklentilerindeki bozulmanın önüne geçmek için Merkez Bankası (TCMB) örtülü faiz artışlarına devam ediyor.

Politika faizini yüzde 8,25’te sabit tutan TCMB, ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini (AOFM) dün itibarıyla yüzde 10’a çekti. Bu oran en son 19 Mart 2020’de çift hanedeydi.

BİR AYDA 266 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI

TCMB'nin piyasaya verdiği TL’nin ortalama faizi 16 Temmuz'da politika faizinin 90 baz puan altına yani yüzde 7,34'e kadar gerilemişti. Ancak 1 hafta vadeli repo ihalelerini durduran banka, diğer fonlama kanallarını kullanarak ortalama fonlama faizini dün itibarıyla çift haneye yükseltti.

Piyasaya sağladığı fonlamada daha yüksek faizli geleneksel yöntem reponun payının artabileceğini hafta içinde belirten TCMB, bu yöntemle fonlama maliyetini yükseltmeye dün de devam etti.

Politika faizi olan yüzde 8,25’ten bir hafta vadeli repo fonlamasını durduran TCMB, gecelik vadede yüzde 9,75, bir haftadan uzun vadede ise yüzde 11’in üzerinde maliyetle piyasayı fonluyor ve böylece fonlama maliyetini yükseltiyor.

YÜZDE 11,25’E KADAR GİDEBİLİR

Tera Yatırım ekonomisti Enver Erkan, “Merkez Bankası likidite yönetimi ile beraber sıkılaştırma yapmaya devam ediyor. Geleneksel yöntemli repo ihalelerinin ağırlığının artırılması ve geç likidite penceresinin kullandırılması ile ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti de artırılmayı sürdürüyor” dedi.

Fonlama maliyetinin çift haneye geldiğini ve faiz koridorunun dışına çıktığını belirten Erkan, “Merkez Bankası, ağırlıklı fonlamayı geç likidite penceresi (GLP) bandına (yüzde 11,25) kadar çıkartabilir. Son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında bir teknik ayarlama gelmemiş, buna karşın Merkez Bankası likidite yönetimi ile sıkılaştırmaya devam edeceğini göstermişti” değerlendirmesinde bulundu.

KREDİ FAİZLERİ DE ARTIYOR

TCMB’nin fonlama faiziyle birlikte kredi faizleri de artıyor. TCMB verilerine göre, bankalarca açılan ihtiyaç kredilerine uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranı, 21 Ağustos ile biten haftada yüzde 17,74’e kadar yükseldi.

Söz konusu oran 24 Nisan haftasında yüzde 8,27’ye kadar gerilemişti. 31 Temmuz haftasında ise yüzde 11,48 seviyesindeydi. 20 günde ihtiyaç kredisi faizi ortalamada 600 baz puandan fazla artış kaydetmiş oldu.

26 Haziran haftasında yüzde 9,01’e kadar gerileyen ortalama konut kredisi faizleri de 21 Ağustos haftasında yüzde 11,66’ya yükseldi.

#kredi #faiz #merkez #Banka #para #ekonomi
Yorumlar (0)
banner378
28°
açık
Namaz Vakti 28 Ağustos 2020
İmsak 04:48
Güneş 06:20
Öğle 13:10
İkindi 16:53
Akşam 19:51
Yatsı 21:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25