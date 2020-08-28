Merkez Bankası faizi fiilen çift haneye yükseltti
Politika faizini yüzde 8,25'te sabit bırakan Merkez Bankası, örtülü faiz artışına devam ediyor. 16 Temmuz'da yüzde 7,34'e kadar gerileyen Merkez'in fonlama faizi, dün yüzde 10 ile çift haneye yükseldi. Faiz en son 19 Mart'ta çift hanedeydi. Banka, piyasaya verdiği TL'nin maliyetini artırıp ve miktarını azaltıp kurdaki artışı frenlemeyi hedefliyor. Fonlama faiziyle birlikte vatandaşın ve işletmelerin kullandığı kredilerin faizleri de yukarı doğru gidiyor. İhtiyaç kredisinde yıllık ortalama faiz, 20 günde yüzde 11,48'den yüzde 17,74'e yükseldi.
TL’deki değer kaybının ve enflasyon beklentilerindeki bozulmanın önüne geçmek için Merkez Bankası (TCMB) örtülü faiz artışlarına devam ediyor.
Politika faizini yüzde 8,25’te sabit tutan TCMB, ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini (AOFM) dün itibarıyla yüzde 10’a çekti. Bu oran en son 19 Mart 2020’de çift hanedeydi.
BİR AYDA 266 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI
TCMB'nin piyasaya verdiği TL’nin ortalama faizi 16 Temmuz'da politika faizinin 90 baz puan altına yani yüzde 7,34'e kadar gerilemişti. Ancak 1 hafta vadeli repo ihalelerini durduran banka, diğer fonlama kanallarını kullanarak ortalama fonlama faizini dün itibarıyla çift haneye yükseltti.
Piyasaya sağladığı fonlamada daha yüksek faizli geleneksel yöntem reponun payının artabileceğini hafta içinde belirten TCMB, bu yöntemle fonlama maliyetini yükseltmeye dün de devam etti.
Politika faizi olan yüzde 8,25’ten bir hafta vadeli repo fonlamasını durduran TCMB, gecelik vadede yüzde 9,75, bir haftadan uzun vadede ise yüzde 11’in üzerinde maliyetle piyasayı fonluyor ve böylece fonlama maliyetini yükseltiyor.
YÜZDE 11,25’E KADAR GİDEBİLİR
Tera Yatırım ekonomisti Enver Erkan, “Merkez Bankası likidite yönetimi ile beraber sıkılaştırma yapmaya devam ediyor. Geleneksel yöntemli repo ihalelerinin ağırlığının artırılması ve geç likidite penceresinin kullandırılması ile ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti de artırılmayı sürdürüyor” dedi.
Fonlama maliyetinin çift haneye geldiğini ve faiz koridorunun dışına çıktığını belirten Erkan, “Merkez Bankası, ağırlıklı fonlamayı geç likidite penceresi (GLP) bandına (yüzde 11,25) kadar çıkartabilir. Son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında bir teknik ayarlama gelmemiş, buna karşın Merkez Bankası likidite yönetimi ile sıkılaştırmaya devam edeceğini göstermişti” değerlendirmesinde bulundu.
KREDİ FAİZLERİ DE ARTIYOR
TCMB’nin fonlama faiziyle birlikte kredi faizleri de artıyor. TCMB verilerine göre, bankalarca açılan ihtiyaç kredilerine uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranı, 21 Ağustos ile biten haftada yüzde 17,74’e kadar yükseldi.
Söz konusu oran 24 Nisan haftasında yüzde 8,27’ye kadar gerilemişti. 31 Temmuz haftasında ise yüzde 11,48 seviyesindeydi. 20 günde ihtiyaç kredisi faizi ortalamada 600 baz puandan fazla artış kaydetmiş oldu.
26 Haziran haftasında yüzde 9,01’e kadar gerileyen ortalama konut kredisi faizleri de 21 Ağustos haftasında yüzde 11,66’ya yükseldi.
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