İstanbul iş dünyasından seçim değerlendirmesi
İTO BAŞKANI ŞEKİB AVDAGİÇ, “2023 BİZİM İÇİN ÖZEL BİR YIL, YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR. DAHA ÇOK ÜRETİM-İHRACAT-İSTİHDAM İÇİN YENİ CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ’NE BÜYÜK İŞLER DÜŞÜYOR. TÜRK ÖZEL SEKTÖRÜ OLARAK, KAZANIMLARIMIZA YENİLERİNİN EKLENECEĞİ, KALKINMANIN KARTOPU GİBİ HIZLANACAĞI GÜNLERİ BİRLİKTE KURACAĞIZ” İFADELERİNİ KULLANDI.
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “2023 bizim için özel bir yıl, yapacak çok işimiz var. Daha çok üretim-ihracat-istihdam için yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne büyük işler düşüyor. Türk özel sektörü olarak, kazanımlarımıza yenilerinin ekleneceği, kalkınmanın kartopu gibi hızlanacağı günleri birlikte kuracağız” dedi.
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabı üzerinden seçimi değerlendirdi. Seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dileyen Avdagiç, “2023 bizim için özel bir yıl, yapacak çok işimiz var. Daha çok üretim-ihracat-istihdam için yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne büyük işler düşüyor. Türk özel sektörü olarak, kazanımlarımıza yenilerinin ekleneceği, kalkınmanın kartopu gibi hızlanacağı günleri birlikte kuracağız” ifadelerini kullandı.
Şekib Avdagiç, açıklamasında şunları kaydetti: "Türk halkının teveccühüyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyorum. Sonuçlar ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Seçim süreci geride kaldı. 85 milyon, birlik ve beraberlik içinde 21’inci yüzyıl yürüyüşümüze devam etmeliyiz.”