Fransa ve İspanya’da “İzmir” rüzgarı

Tıbbi cihaz ve malzeme sektöründe faaliyet gösteren İzmir Ticaret Odasına (İZTO) üye 10 firmadan 18 temsilci, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) projesi ile Fransa ve İspanya’ya giderek 160 iş görüşmesi gerçekleştirdi. 6 gün süren organizasyonda, diplomatik temsilcilikleri ve iş birliği yapma potansiyeli yüksek olan kurumları ziyaret eden İzmirli iş insanları, Paris ve Madrid ile İzmir arasında kurulacak iş birliklerinin temellerini attı.

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tıbbı Cihaz Ve Malzeme Projesi Fransa-İspanya ikili iş görüşmeleri yurt dışı pazarlama organizasyonu, 21-27 Mayıs tarihleri arasında İzmir Ticaret Odası tarafından organize edildi. Firmaların Avrupa pazarlarındaki nüfuzlarını artırmaları, bu pazarlarda oluşan fırsat ve gerekliliklerini incelemeleri, Fransız ve İspanyol firmalar ile ikili görüşmeler gerçekleştirmelerini hedefleyen organizasyon ile Türkiye’nin ve İzmir’in giderek artan bir potansiyel barındıran tıbbi cihaz ve malzeme sektörünü Avrupa Birliği ülkelerinde tanıtma ve bu pazarlardaki hali hazırdaki nüfusumuzun artırılması hedeflendi.

Büyükelçi Onaner ve Maslahatguzar Zeybek, İzmir heyetini ağırladı

Fransa’nın Paris şehrinde 21 Mayıs Pazartesi günü başlayan organizasyon çerçevesinde Türkiye’nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner ziyaret edildi. Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler, potansiyel barındıran alanlar, sağlık, tıbbi cihaz ve malzeme sektörü ile alakalı değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmede ayrıca, Ticaret Başmüşaviri Murat Gören ve Paris Ticaret Müşaviri Gonca Köksal Ensari ile İzmir heyeti arasında Fransa ülke ekonomisi, iş yapma biçimleri, dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı. İspanya ziyaretinde ise Madrid Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ayşe Zeybek ziyaret edildi, ziyarete Madrid Ticaret Müşaviri Nazlı Seza Onat da katıldı ve heyet ile İspanya ekonomisi ve sağlık sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Ticareti geliştirecek temaslarda bulunuldu

Madrid Yatırım Ajansını ziyaret eden heyet, Invest in Madrid Projeler Direktörü Diego de Aristegui tarafından yapılan İspanya ve Madrid bölgesi ekonomik göstergeleri, yatırım atmosferi ve fırsat barındıran sektörler sunumuna katıldı. Görüşmelerde İspanya Sağlık Teknolojileri Şirketleri Federasyonu (FENIN), İzmir Ticaret Odasından randevu talep etti. İki kurum, sağlık teknolojileri alnında İspanya ile Türkiye ve İzmir arasında düzenlenebilecek işbirliği imkanlarını değerlendirdi. Ayrıca HM Hospitales Madrid Hastanesi de İzmir Ticaret Odasından randevu isteyerek İzmirli firmaların katalog ve numunelerini talep etti.

“Tıbbı cihaz ve malzeme sektörü güç kaynağımız”

23 Mayıs Salı Fransa ve 26 Mayıs Cuma Madrid ikili görüşmelerine 18 İzmirli temsilcinin 15 Fransız, 14 İspanyol firması ile 160 iş görüşmesi gerçekleştirildiğini vurgulayan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “İzmir Ticaret Odası Tıbbi Cihaz ve Malzeme Sektöründe URGE Projesi çerçevesinde, 2022 yılında Latin Amerika faaliyeti gerçekleştirmiştik. Bu yıl hedef pazarımızı Fransa Paris ve İspanya Madrid şehirleri olarak belirledik. Tıbbi cihaz ve malzeme sektörü, ithal ham madde ve ara ürünlere bağlı üretim yapan, yerel ekonomik güç kaynağımız durumunda. İthal edilen ham madde ve ara ürünler, artı değer katılarak hem ülke piyasasına hem dünyaya sunuluyor. Bu anlamda sektörün gelişmesini kentimiz açısından çok önemli buluyor, başarılı geçen görüşmeler sonucunda Paris ve Madrid pazarlarında gücümüzü artırmanın kısa vadede ekonomimize ciddi katkılar sağlayacağına inanıyoruz” dedi.