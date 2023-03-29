Başkan Demir: "GES ile yılda 250 milyon TL tasarruf sağlayacağız”

Yenilenebilir enerji kaynaklarına önem veren Samsun Büyükşehir Belediyesi, bölgenin en büyük güneş enerji santralini (GES) kuruyor. Çalışmalar kapsamında üretilecek elektriği trafo merkezine aktaracak hatta bulunan 121 enerji nakil hattı direğinden 117’si belirlenen noktalara yerleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, GES projesinin kentin geleceği açısından çok stratejik bir önem taşıdığını belirterek “Üreteceğimiz enerjiyle yılda 250 milyon TL tasarruf sağlayacağız” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi yenilenebilir enerji projelerine büyük önem veriyor. Toprak, hava, su kirliliği sorunlarını en aza indirmek için birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, enerji sarfiyatını ve maliyetlerini azaltmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından Ladik ilçesinde Büyükalan Mahallesi’ndeki 685 dönüm arazide kurulacak güneş enerji santralinde 30 yıl süresince elektrik üretilecek. Santralin kurulacağı arazide ağaçları korumak için çit sınırını parsel sınırından 5 metre içeriye çeken Büyükşehir Belediyesi, Sanayi, Hasırcı, Tatlıcak, Aşağı Gölyazı, Kıranboğaz, İsasofta, Mazlumoğlu, Şeyhli, Aktaş ve Daldere Mahallelerinden geçen enerji nakil hattı çalışmasında sona yaklaştı. Üretilecek elektriği trafo merkezine aktaracak hatta bulunan 121 enerji nakil hattı direğinden 117’si belirlenen noktalara yerleştirildi.

127 bin 259 panel yerleştirilecek

Tesisin faaliyete geçeceği arazide topoğrafik ölçüm yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi, yakında zeminin tesviyesine başlayacak. Ardından da yüklenici firma, tesisin kurulum aşamasına geçerek 127 bin 259 adet güneş paneli yerleştirecek. Etap etap yerleştirilecek 5 MW gücündeki paneller, hemen enerji üretimine başlayacak. Toplam 45 MW enerji üretim kapasitesine ise projenin tamamlanacağı 2024 yılı başında ulaşılacak. Üretilecek elektrik ise 20 km uzaklıktaki Ladik Trafo Merkezi’nden sisteme verilecek.

“Büyük tasarruf sağlayacağız”

Projenin planlanan çalışma takvimiyle paralel şekilde ilerlediğini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Türkiye’nin en büyük kamu yatırımlarından birine imza atıyoruz. Bu çok önemli bir konu. Nüfusuna göre en fazla elektrik faturası ödeyen belediyelerden biriyiz. Dolayısıyla GES, Samsun’da yaşayan tüm vatandaşlarım için müthiş bir proje olacak. Yılda 90 milyon kilovatsaat enerji üreteceğiz. Bunun maddi karşılığı ise 250 milyon TL. Ürettiğimiz elektriği sisteme vererek ulusal hatta aktaracağız. Sonrasında karşılık gelen miktar tutarı mahsuplaşacağız. Böylelikle SASKİ Genel Müdürlüğü’nün tükettiği elektriğin yüzde 45’i ile birlikte yılda ödediğimiz 350 milyon TL tutarındaki yıllık elektrik maliyetini güneş enerjisinden karşılamış olacağız. Büyük bir tasarruftur. Bu, Samsun’un geleceği için kadınları, gençleri, çocukları için ilave yatırım yapmamız anlamına geliyor. Şuan güneşten üreteceğimiz enerjiyi 21 km uzaklıktaki trafo merkezine aktaracak nakil hatlarının inşasında sona geldik” diye konuştu.

“Karbon salınımını 2050 yılında sıfıra indirmenin hazırlıklarını yapıyoruz”

Hayata geçirilen çevre projelerini ve önemini anlatan Başkan Mustafa Demir, “İklim değişikliğine karşı yenilenebilir enerji kaynaklarından olabildiğince istifade edeceğiz. Su kirliliğini içme suyu ve ileri biyolojik atık su arıtma tesis yatırımlarıyla önlüyoruz. Hava kirliliğini azaltmak için fosil yakıtlı toplu taşıma araçları yerine lityum pille çalışan elektrikli otobüslerimizi devreye aldık. İl genelindeki tüm toplu taşıma araçlarını elektrikli sisteme döndürmeyi hedefliyoruz. AB destekli ‘Zehirsiz Kentlere Doğru Projesi’ni uygulayan ilk yerel yönetimiz. Samsun’u 2040 yılında zehirsiz kent haline getirip, karbon salınımını 2050 yılında sıfıra indirmenin hazırlıklarını yapıyoruz. Toprak kirliliğinde de haşerelere karşı yapılan mücadelede kimyasal değil, biyolojik ilaçlama çalışmalarına önem veriyoruz” şeklinde konuştu.