Kurul açıklamasında, 2024 Haziran ayı itibarıyla başlayan dezenflasyon sürecinin aralıksız sürdüğü ve bu süreçte yıllık enflasyonun 40 puan gerileyerek Mayıs 2025 itibarıyla %35,4 seviyesine düştüğü belirtildi. Açıklamada şu ifadeler dikkat çekti:

“Talep ve arz tarafında uygulanan politikalarla birlikte, gıda, enerji ve konut gibi alanlarda yapısal adımlar hayata geçiriliyor. Özellikle kira enflasyonunda yaşanan yavaşlama devam ediyor, ancak istenilen düzeye henüz ulaşılmadı. Bu nedenle konut arzını artırmaya, deprem kaynaklı kayıpları telafi etmeye ve konuta erişimi kolaylaştırmaya yönelik kapsamlı politikalar devreye alındı. Önümüzdeki süreçte konut arz-talep dengesinin kurulması ve dezenflasyonun sürmesiyle birlikte kira artışlarının daha da yavaşlaması bekleniyor.”

Toplantıda, küresel ticarette artan korumacılık ve belirsizliklerin Türkiye ekonomisine etkilerinin minimize edilmesi için alınabilecek önlemler de ele alındı. Ayrıca, yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinde Türkiye’nin konumunu güçlendirecek adımlar ve ihracatta rekabetçiliği artırmaya yönelik stratejiler masaya yatırıldı.

Enerji arz güvenliğine dair bölümde ise, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, yerli ve yenilenebilir kaynaklara yönelmek ve enerji verimliliğini artırmak amacıyla sürdürülen çalışmalara vurgu yapıldı. EKK açıklamasında, “Yeşil dönüşüm ve enerji üretiminde çeşitliliğin artırılması, Türkiye'nin uzun vadeli ekonomik istikrarının temel taşlarındandır” denildi.

Toplantıda ayrıca, özel istihdam bürolarının etkinliği, işgücü piyasasında arz-talep uyumunun artırılması ve yeni Yatırım Teşvik Sistemi’nin bölgesel kalkınma üzerindeki etkileri de kapsamlı şekilde değerlendirildi. “Türkiye Yüzyılı” hedefleri doğrultusunda, yüksek katma değerli yatırımlara odaklanan teşviklerin süreceği ifade edildi.

Toplantıya, başta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olmak üzere, ilgili bakanlıkların temsilcileri, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanlığına bağlı stratejik kurulların yöneticileri katıldı.

EKK'nın bu toplantısı, hem mevcut ekonomik programın kararlılıkla sürdüğünü hem de makroekonomik istikrarın sağlanması yönünde kapsamlı ve çok yönlü politikaların hayata geçirildiğini ortaya koyuyor.