Açılış Konuşmalarında ekonomi gazetecilerinin sektörlere katkılarına vurgu

Etkinliğin açılış konuşmalarını EGD Başkanı Recep Erçin ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe yaptı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ve Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Başkanı Ahmet Güleç de selamlama konuşması yaparak, ekonomi gazetecilerinin sektörlere katkılarına değindiler. Başkanlar, ekonomi medyasının Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynadığını ve Türk iş dünyasının sesini duyurmada büyük katkı sağladığını belirttiler.

TİM Başkanı Gültepe, ekonomi gazetecilerinin ihracatçıların yanında durarak Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşmasını sağladığını vurgularken, İTO ve HİB Başkanı Avdagiç, zorluklarla geçen yılın ardından ekonomi medyasının iş dünyasının sesi olma görevini başarıyla yerine getirdiğini ifade etti. TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç ise birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

Vefat Eden Gazeteciler Anıldı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı Vahap Munyar, 2024 yılı boyunca ekonomide yaşanan zorluklara değindi ve 2025'in ilk yarısından sonra bir rahatlama beklentisini dile getirdi. EGD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Celal Toprak, geçen yıl vefat eden gazeteciler Fehmi Köfteoğlu, İsmail Yanmaz, Faruk Türkoğlu ve Fikret Helvacıoğlu'nu anarak, saygı duruşunda bulunulmasını sağladı.

Ödüller ve Teşekkürler

Etkinlikte, 2024'te yeniden yayına başlayan ve ekonomi medyasına katkı sağlayan kuruluşlara plaketler takdim edildi. Trendyol Grubu, etkinliğin sponsorlarından biri olarak plaket aldı; plaket, şirketin Dış İlişkiler ve Kurumsal İletişim Başkanı Sinan Cem Şahin tarafından kabul edildi.

20. Yıl Plaketi Sahiplerini Buldu

Meslekte 20. yılını dolduran EGD üyelerine teşekkür plaketi verildi. Plaketler, Celal Toprak, İdriz Çokal, Sadi Özdemir, Faruk Erdem, Çetin Ünsalan, Dilek Güngör, Fikret Çengel, Yavuz Müftüoğlu, Sevilay Çoban, Muharrem Başkan, Burcu Noyan, Şenay Büyükköşdere, Serkan Arman, Burcu Tuvay, Özge Yavuz, Fırat İpek ve Yıldız Taşdelen Erli’ye takdim edildi.

Katılımcılar ve Katkılar

Etkinliğe, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Basın Müşaviri Murat Oktay, TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Ali Avcı, İDMİB Başkanı Güven Karaca, İHBİR Başkanı Kazım Taycı, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, DTİK Türkiye-Almanya Temsilcisi Kemal Şahin, DEİK Belarus İş Konseyi Başkanı Yılmaz Soycan ve iş dünyasından çok sayıda STK lideri katıldı.