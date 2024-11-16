Ekol Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul, yaşanan süreçle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Uluslararası taşımacılık ve gümrükleme faaliyetlerimizin DFDS firmasına devri süreci, hedeflediğimiz 1 Kasım 2024 tarihinde tamamlanamamıştı. Ancak, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Sayın Burak Dağlıoğlu’nun süreç boyunca gösterdiği yakın ilgi ve destek, tarafların bir araya gelerek görüşmeleri yeniden değerlendirmesine olanak sağladı. Kendisine bu süreçteki katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Bu adımla, Ekol olarak teknoloji, depo yönetimi ve dağıtım alanlarındaki sürdürülebilir büyüme hedeflerimize daha hızlı ve sağlam bir şekilde ilerlemek için bir temel oluşturmayı amaçladık. DFDS ise lojistik ağını Avrupa genelinde genişleterek Türkiye ile bağlayacak. Böylece Türkiye ile Avrupa arasında ticaret yapan müşterilere uçtan uca taşıma ve lojistik çözümleri sunma fırsatı yakalayacak. Ayrıca, bu kararımızın ülkemize yabancı sermaye girişine katkıda bulunması açısından da büyük önem taşıdığını belirtmek isteriz.

Gelişmeler sonucunda, Ekol Transport A.Ş.’nin DFDS firmasına devri konusunda mutabakata varıldı. Bu süreçte yanımızda olan ve desteğiyle bize güç veren tüm çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyoruz.

Ekol olarak, sektörümüze ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen yenilikçi projelerimize aynı kararlılıkla devam edeceğiz.”