Açıklamada, “Türkiye Yüzyılı’nda kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme hedefimize ulaşmak amacıyla rekabet gücümüzü ve katma değerli üretimi artıracak politikaları uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Toplantıya, ekonomi yönetiminin tüm paydaşlarının katılımı dikkat çekerken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve ilgili kurum temsilcileri toplantıda hazır bulundu.

Politika Uyumuna Vurgu: OVP’de Yol Haritası Netleşiyor

Toplantıda, 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde para, maliye ve gelir politikalarının uyum içinde yürütülmesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada, mali disiplini pekiştirmek ve kamu harcamalarında verimliliği artırmak adına kapsamlı tasarruf tedbirlerinin devreye alındığı, vergi sisteminde adaletin sağlanması ve kayıt dışılıkla mücadelenin öncelikler arasında yer aldığı ifade edildi.

Katma Değerli Üretim ve İhracata Dayalı Büyüme Modeli

Türkiye’nin ekonomik büyümesinin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı bir yaklaşımla sürdürüleceği belirtilirken, yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerine yönelik sanayi politikalarının da geliştirileceği kaydedildi. Açıklamada, “Nitelikli işgücünün artırılması, altyapı yatırımlarının hızlandırılması ve üretim kapasitesinin güçlendirilmesi önceliklerimizdir” denildi.

Tarımsal Üretim ve Kırsal Kalkınma Gündemde

Tarım sektörünün iklim değişikliği ve tedarik zinciri riskleri karşısında stratejik öneminin arttığına dikkat çekilen açıklamada, gençlerin ve kadınların tarım sektörüne kazandırılması için uygun faizli kredi ve hibelerin yanı sıra teknoloji odaklı projelerin sürdürüldüğü bildirildi. Ayrıca, tarımsal üretimde verimliliği artırmak amacıyla mesleki eğitim programlarının yaygınlaştırıldığı ifade edildi.

Piyasa Gözetimi ile Güvenli Ürün ve Güçlü Marka Vurgusu

EKK toplantısında tüketici haklarının korunması ve haksız rekabetin önlenmesi için piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin kesintisiz sürdürüldüğü belirtilirken, bu denetimlerin aynı zamanda Türkiye markasının küresel ölçekte güçlenmesine katkı sunduğu ifade edildi.

Yapısal Reformlara Kararlılık Mesajı

Toplantıda, ekonominin rekabet gücünü artıracak yapısal reformların mevcut durumu değerlendirildi ve uygulamaların hızlandırılması için atılacak ilave adımlar masaya yatırıldı. Açıklamada, “Yüksek katma değerli üretim ve ihracat artışı, yatırım ortamının iyileştirilmesi, afetlere hazırlık, enerji, ulaştırma, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik alanlarında kapsamlı yapısal reformlara kararlılıkla devam edeceğiz” denildi.

Türkiye'nin Küresel Ekonomideki Rolü Güçleniyor

EKK açıklamasının sonunda, Türkiye'nin genç ve dinamik işgücü, stratejik konumu ve kararlı ekonomi politikaları sayesinde küresel rekabette daha güçlü bir konuma ulaşmayı hedeflediği vurgulandı. “Türkiye Yüzyılı” vizyonunun, istikrarlı ve kapsayıcı kalkınma hedefleriyle adım adım gerçeğe dönüştüğü ifade edildi.