Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), 2026 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, uygulanan ekonomi programının somut sonuçlar verdiği vurgulanarak, 2026 yılında enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Rezervler Tarihi Zirvede, KKM Sonlandırıldı

EKK açıklamasında, uluslararası rezervlerin tarihi yüksek seviyelere ulaştığı ve rezerv yeterliliğinin uluslararası standartlarda güçlendiği ifade edildi. Türk lirası varlıklara olan güvenin arttığına dikkat çekilen açıklamada, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sonlandırıldığı hatırlatıldı.

Ülke risk priminin 2018 yılı Mayıs ayından bu yana en düşük seviyeye gerilediği belirtilirken, bu gelişmenin kamu ve özel sektörün dış borçlanma maliyetlerini düşürdüğü ve dış finansmana erişimi kolaylaştırdığı kaydedildi.

Büyüme Dengeli Seyretti, İşsizlik Tek Hanede

Kurul, büyüme ve istihdam verilerine ilişkin değerlendirmesinde, ekonominin dengeli bir görünüm sergilediğini vurguladı. Buna göre, tüketim ve yatırımın dengeli seyriyle ekonomi 2025’in ilk üç çeyreğinde yıllık yüzde 3,7 büyüdü.

Mal ve hizmet ihracatındaki artışın etkisiyle, 2025 yıl sonunda cari açığın milli gelire oranla yaklaşık yüzde 1,4 seviyesinde kalmasının öngörüldüğü ifade edildi. İşsizlik oranının ise 31 aydır tek haneli seviyelerde seyrettiği belirtildi.

Dezenflasyon sürecinin devam ettiği vurgulanan açıklamada, yıllık enflasyonun son dört yılın en düşük seviyesi olan yüzde 30,89’a gerilediği, temel mal enflasyonunun ise yüzde 17,7 seviyesine indiği aktarıldı.

“Enflasyonla Mücadele Çok Boyutlu Sürecek”

EKK, enflasyonla mücadelede kararlı duruşun süreceğini şu ifadelerle vurguladı:

“Kalıcı fiyat istikrarı sağlanana kadar enflasyonla mücadeleyi çok boyutlu, koordineli ve kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. 2026 yılında para ve maliye politikalarını eşgüdüm içinde uygulamaya devam edeceğiz.”

Açıklamada, mücadelenin yalnızca talep yönlü politikalarla değil; gıda, konut, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda uygulanan arz yönlü tedbirler ve yapısal reformlarla destekleneceği kaydedildi.

Enerji, Tarım ve Lojistikte Yapısal Adımlar

Cari dengede kalıcı iyileşme hedefi doğrultusunda enerji arz güvenliği ve dışa bağımlılığın azaltılmasının öncelikli olduğu vurgulandı. Yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırmak amacıyla izin ve onay süreçlerinin sadeleştirildiği hatırlatılırken, jeotermal enerjide Türkiye’nin küresel liderliğe taşınmasının hedeflendiği belirtildi.

Tarımda ise verimlilik, kalite ve sürdürülebilirlik odaklı politikalar öne çıktı. Planlı ve sözleşmeli üretim, modern tarım teknolojileri, sulama yatırımları ve organize tarım bölgelerinin artırılması öncelikler arasında sıralandı.

Lojistik altyapıya ilişkin değerlendirmede, sanayi bölgeleri ve limanların demiryolu ağına bağlantısını sağlayacak iltisak hatları programının tamamlanacağı ifade edildi. Bu sayede üretim bölgelerinin iç ve dış pazarlara erişiminin güçlendirilmesi hedefleniyor.

“2026’da Yapısal Reformlar Hayata Geçirilecek”

EKK açıklaması, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisinin sürdürüleceği mesajıyla tamamlandı. Kurul, 2026 yılında enflasyonla mücadeleyi güçlendirecek ve rekabet gücünü artıracak yapısal reformların hayata geçirileceğini vurguladı.