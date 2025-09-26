Günlük 3 ton kapasiteyle çalışan tesis, halde satılamayan veya üretim fazlası olan ürünleri işleyerek katma değeri yüksek hale getiriyor.

Ejder Meyvesi de Listede

Portakal, limon ve greyfurt gibi narenciye ürünlerinin yanı sıra son yıllarda bölgede üretimi artan ejder meyvesi de en çok kurutulan ürünlerden biri oldu. Halde satılamayan veya gramajı küçük olduğu için ihracata gönderilemeyen ejder meyveleri tesiste yıkama, dilimleme ve yaklaşık 20 saatlik kurutma işlemlerinden geçirilerek paketleniyor. Böylece hem üreticinin emeği ziyan olmuyor hem de gıda israfı önleniyor.

"İsrafın Önüne Geçiyoruz"

Tesis sorumlusu Ziraat Mühendisi Emel Acar Bulut, kurutma tesisine üreticilerden gelen ürünlerin özenle işlendiğini belirterek, “Çiftçilerimizin getirdiği portakal, limon, elma, ayva gibi ürünlerin yanı sıra ejder meyvesi son dönemde yoğun ilgi görüyor. Ürünler kurutulup paketlenerek tüketiciye doğal ve sağlıklı şekilde ulaştırılıyor” dedi.

"Pazarımız Genişledi"

Beş yıldır Kumluca’da ejder meyvesi üreten Duygu Sefa Yaraş ise kurutma tesisinin üreticiler için büyük bir fırsat sunduğunu ifade ederek, “Daha önce pazara satamadığımız küçük gramajlı ürünler elimizde kalıyordu. Şimdi bunları kurutma tesisine göndererek hem israfı önlüyoruz hem de ek gelir elde ediyoruz. Geçen yıldan bu yana kuruttuğumuz ürünleri aktar ve marketlere satabiliyoruz” diye konuştu.