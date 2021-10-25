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Yerelde kapasite geliştirme eğitimleri 3 ilde tamamlandı

Avrupa Birliği (AB) tarafından fon sağlanan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün yararlanıcısı ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi’nin (ICMPD) uygulayıcı olduğu ENHANCER Projesi, eğitimlerle devam ediyor.

Eğitim 25.10.2021, 14:03
Yerelde kapasite geliştirme eğitimleri 3 ilde tamamlandı

Avrupa Birliği (AB) tarafından fon sağlanan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün yararlanıcısı ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi’nin (ICMPD) uygulayıcı olduğu ENHANCER Projesi, eğitimlerle devam ediyor.

Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum İçin Girişimcilik Kapasitesinin Geliştirilmesi (ENHANCER) Projesi, 3 ili kapsayan eğitimlerini geçtiğimiz günlerde tamamladı. ‘Yerelde Kapasite Geliştirme Eğitimleri’ İstanbul, İzmir ve Ankara’da beklenin üzerinde katılım ile gerçekleştirildi. Sonraki süreçte hedef ise 2022 ve 2023 yıllarda toplam 8 ile ulaşmak.

Eğitim programının hedef grubunu ise Kalkınma Ajansları, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri, Büyükşehir Belediyeleri, İl Göç İdaresi Müdürlükleri, Ticaret Odası, Sanayi Odası, KOSGEB İl Müdürlükleri, Ticaret İl Müdürlükleri ile Valiliklerin İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri oluşturuyor.

Proje tanıtımı ile başlayan eğitim seminerlerinde, göç ve kalkınma hakkında temel kavramlar ile kalkınmaya duyarlı göç politikalarına dair kapsamlı bilgiler katılımcılarla paylaşıldı.

Eğitimlerde saha raporlarından ilk bulgular detaylı olarak aktarıldı ve Covid-19 salgınının girişimciler ile göçmenlere etkisi de ele alındı. Program süresince, kapasite geliştirme kapsamında etkili iletişim ve beden dili, etkili sunum becerileri ve toplantı yönetimi konularında da eğitim verildi.

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