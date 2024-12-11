"Dört Büyükler" arasında Galatasaray ve Beşiktaş yükseliş gösterirken, Trabzonspor önemli bir gerileme yaşadı. Başakşehir’in ise önemli bir sıçrama yaparak dikkat çektiği sıralama, futbol dünyasında büyük ilgi gördü.

İlk 10’da Kimler Var?

Listenin zirvesinde, İspanyol devi Real Madrid yer alırken, onu İtalya’dan Atalanta ve Almanya’dan Bayer Leverkusen takip etti. İngiltere temsilcisi Manchester City dördüncü sırada yer alırken, Brezilya’dan Botafogo beşinci sıraya yükseldi. İlk 10’da ayrıca Liverpool, Barcelona, Borussia Dortmund, Flamengo ve Inter gibi dev kulüpler de yer aldı.

Türk Takımları ve Sıralamaları

IFFHS sıralamasında yer alan Türk takımları arasında en dikkat çekici performansı Fenerbahçe sergiledi. İşte Türk takımlarının sıralamaları:

29. Fenerbahçe (5 sıra yükseldi)

(5 sıra yükseldi) 40. Galatasaray (4 sıra yükseldi)

(4 sıra yükseldi) 83. Beşiktaş (9 sıra yükseldi)

(9 sıra yükseldi) 106. Başakşehir (23 sıra yükseldi)

(23 sıra yükseldi) 132. Trabzonspor (15 sıra geriledi)

(15 sıra geriledi) 242. Samsunspor (Yerini korudu)

Fenerbahçe Zirvede

Fenerbahçe, Türkiye’den ilk 30’a giren tek takım olmayı başararak uluslararası alandaki performansıyla dikkat çekti. Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir de yükselen grafiklerle umut verdi.

Trabzonspor Geriledi

Trabzonspor’un 15 sıra gerilemesi hayal kırıklığı yaratırken, Samsunspor’un sıralamada yerini koruduğu görüldü.

Spor Dünyasında Yorumlar

Uzmanlar, Türk takımlarının uluslararası arenadaki performanslarının ve sıralamadaki değişimlerin Avrupa kupalarındaki başarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu belirtiyor. Fenerbahçe’nin çıkışı, Galatasaray ve Beşiktaş’ın istikrarlı yükselişi, Türk futbolunun Avrupa sahnesinde yeniden güç kazandığını gösteriyor.

IFFHS sıralaması, futbol tutkunları için önemli bir rehber niteliği taşırken, Türk takımlarının ilerleyen dönemde nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.